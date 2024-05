Suarez puntirya ang mas malaking premyo

Inamin ng boksingero ng Rio Olympics na si Charly Suarez na ang oras ay wala sa kanyang panig kaya hindi siya magdadalawang isip na lumaban para sa isang world title kapag may alok sa kanya.

Ang walang talo na world-rated super-featherweight ay magiging 36 taong gulang na sa Agosto at naniniwalang handa na siya para sa world title shot.

“Marami akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga amateurs at inaalagaan ko ang aking sarili,” sinabi ni Suarez sa DAILY TRIBUNE sa isang panayam.

Hawak ang 17-0 win-loss card na may siyam na knockouts, kasalukuyang hawak ni Suarez ang International Boxing Organization at International Boxing Federation Intercontinental 130-pound title.

Ngunit nais ng taga-Davao del Norte na i-upgrade ito sa regular na kampeonato.

Pinangangasiwaan ng grupo ng politiko at negosyanteng taga-Ilocos Sur na si Chavit Singson si Suarez. Nagmumula siya sa isang panalo laban kay Luis Coria sa Corpus Christi, Texas at sabik na naghihintay ng salita mula sa Top Rank Inc. ni Bob Arum tungkol sa kanyang susunod na laban.

“Sinabi sa akin na lalaban ako ulit sa August kasi this year. I was guaranteed three fights in 2024,” sabi ng three-time Southeast Asian Games champion at 2014 Asian Games silver medalist.

Dahil naging propesyonal noong 2019, naniniwala pa rin si Suarez na kaya niyang makipagkumpitensya sa pinakamahusay na bahagi ng dibisyon.

Bukod pa rito, sa panahon ng kanyang amateur na mga araw, nakipag-away siya sa muling nabuhay na si Vasiliy Lomachenko, na nanalo lang sa IBF lightweight category matapos ang sensational knockout niya kay George Kambosos sa Perth, Australia.

“Nasugatan ako noong nag-away kami,” sabi ni Suarez. “Ngunit nanindigan ako.”

Sinanay ng kanyang dating national team buddy na si Delfin Boholst, si Suarez ay masigla sa kanyang mga pagkakataong matupad ang kanyang pangarap na maging isang world champion.

“Nag-aaral din ako ng strength and conditioning. So, kapag nasa training ako, ina-apply ko yung mga natutunan ko sa pag-attend ng seminars about conditioning, diet and preparation.”

At iyon mismo ang dahilan kung bakit kahit sa edad na ito, nananatiling sariwa at mapagkumpitensya si Suarez.

“Hindi ako sumasama sa isang away na over-trained. I phase myself during the preparation dahil ayaw mong iwanan ang lahat sa training camp. Kung gagawin mo, masusunog ka,” paliwanag niya.

Sa pagbibigay ni Singson ng solidong suporta sa kanyang matapang na hangarin, mukhang handa na si Suarez na sumali sa lumalaking listahan ng mga Filipino world champion sa lalong madaling panahon.

“Bukod sa pagkapanalo ng world title, ang adbokasiya ko ay ma-inspire ang mga kabataan -- ang mga kabataan para maging model citizen sila. Ito ang gagawin ko pag-alis ko sa boxing,” sabi ni Suarez.