Cone balak kunin si Japeth Aguilar para sa OQT

Maaaring makakuha ng isa pang tour of duty si Japeth Aguilar dahil balak ni Tim Cone na kunin siya bilang kapalit ni Jamie Malonzo para sa Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Riga, Latvia sa Hulyo 2 hanggang 7.

Sinabi ng Gilas Pilipinas head coach kahapon na mayroon si Aguilar kung ano ang kinakailangan upang magsilbing kapalit ni Malonzo dahil alam niya ang kanyang sistema tulad ng likod ng kanyang kamay.

Bukod kay Aguilar, na naglalaro din para kay Cone sa Barangay Ginebra sa Samahang Basketbol ng Pilipinas, isinasaalang-alang din si Ateneo de Manila University standout Mason Amos.

“We’re hoping that Japeth will join us as the 12th man,” sabi ni Cone sa isang panayam.

Batid ni Cone na mawawala si Malonzo ilang buwan matapos sumailalim sa operasyon sa kanyang napinsalang binti.

Ang paglalaro para sa Gilas bilang huling minutong kapalit ay hindi na bago para sa 37-anyos na si Aguilar.

Matapos magretiro sa pambansang tungkulin pagkatapos ng 19th Asian Games noong nakaraang taon, kinuha si Aguilar bilang kapalit ng injured na sina June Mar Fajardo at AJ Edu sa pagbubukas ng window ng FIBA ​​Asia Cup qualifiers laban sa Hong Kong at Chinese Taipei sa unang bahagi ng taong ito.

“We played without AJ Edu, we played without June Mar the last time. So, what’s nice about Japeth is that he knows our system really well and he could teach other players,” ani Cone.

Hindi pa sumang-ayon si Japeth.

“Hindi pa kami nakakakuha ng kumpirmasyon mula kay Japeth na sasama siya sa amin,” dagdag ni Cone.

Si Amos ang kanilang “Plan B.

“Kung hindi ito gagawin ni Japeth, pagkatapos, susubukan naming dalhin si Mason at turuan siya nang mabilis,” sabi niya.

Si Edu, sa kabilang banda, ay magsisimulang magsanay sa Gilas Pilipinas sa Hunyo 21. Darating siya isang araw bago magpulong ang Nationals sa Inspire Sports Academy sa Laguna.

“He’s going from Japan to London and meron siyang physiotherapist doon na patuloy niyang gagawin. Dapat na siyang magsimulang maglaro sa isa o dalawang linggo. At dapat ay maayos siya at handa na pumunta sa ika-21,” sabi ni Cone.

“Iyan ay isang magandang senyales. Oo, sapat na mga araw sa pagitan noon at ano? Oo, dahil si AJ ay isang pangunahing tao dahil siya ang aming tunay na big-man stopper.”