Reyna ng marathon laban rin sa karera ng pagiging ina

Si Christine Hallasgo ay nakipagkumpitensya sa maraming karera sa kanyang mahaba at kahanga-hangang kasaysayan bilang atleta.

Ngunit mayroong isang karera na gagawin niya ang lahat upang manaig: ang pagiging ina.

Si Hallasgo, na dating reyna ng marathon ng Timog-Silangang Asya, ay nagsabi na tinitingala niya ang kanyang mga kapwa ina -- sina Elma Muros-Posadas at Marestella Torres-Sunang -- sa pagtiyak na isasaalang-alang niya ang kanyang karera sa atleta upang gampanan ang responsibilidad sa pitong taong gulang na anak na si Chrisxiah Mae.

Inamin ng 31-anyos na long-distance na mananakbo na hindi madali ang pagiging elitistang atleta at hands-on na ina pero ginagawa niya ang lahat para magampanan ang mga tungkuling iyon nang perpekto.

“Ginawa kong motibasyon ko sila (Muros-Posadas at Torres-Sunang) dahil napatunayan nila na kaya nilang manatili sa national team habang may mga anak,” sabi ng 31-anyos na si Hallasgo matapos makamit ang silver medal sa 5000-metrong karera sa Philippine Athletics Championship.

“Being an athlete, we see our children as our motivation to train hard. Kailangan mong maging disiplinado sa iyong ginagawa at magsumikap upang makamit ang iyong mga pangarap.”

Nakahanap si Hallasgo ng mga perpektong huwaran.

Ikinasal kay national team coach George Posadas, nagkaroon ng magandang karera si Muros-Posadas, na nanalo ng kabuuang 15 gintong medalya sa Southeast Asian Games habang tinutugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak na sina Klarizze at George Michael Jr.

Samantala, si Torres-Sunang, na ikinasal sa dating miyembro ng pambansang koponan na si Eleazar Sunang, ay nagbulsa ng limang ginto sa SEA Games at sumabak sa Rio de Janeiro Olympics ilang sandali matapos ipanganak ang kanyang anak na si Matvie, noong 2014.

Inamin ni Hallasgo na hindi madali ang pagiging isang atleta at isang ina, lalo na kapag kailangan niyang makaligtaan ang mga mahahalagang okasyon dahil sa pagsasanay at mga kompetisyon.

"May mga pagkakataon na hindi ako nakauwi ng ilang buwan dahil sa pagsasanay. Iniisip ko lang na kailangan kong gawin ito para sa kanya,” ani Hallasgo, na ang asawang si Wilmer Hallasgo, ay nag-aalaga sa kanyang anak habang inaasikaso ang kanilang negosyo sa Bukidnon.

"Iyon ang kailangan para maabot mo ang iyong mga pangarap. Kailangan mong gumawa ng maraming sakripisyo, tulad ng nawawalang mga espesyal na sandali."

Pero sulit ang lahat ng sakripisyong iyon sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataong makauwi.

“We would bond as a family tuwing uuwi ako. Dadalhin ko siya sa mga lugar na gusto niyang puntahan at samahan siya sa playground,” sabi ni Hallasgo, tatlong beses na SEA Games medalist at beterano ng prestihiyosong Tokyo Marathon.

“Sinusulit ko ang oras ko doon simula noon, iniisip ko na kailangan ko pang pumunta ng Manila para mag-training ulit.”

Inihayag ni Hallasgo na ang kanyang anak na babae ay nagpapakita ng interes na maging isang runner.

Ngunit hindi niya pinipilit na sundin ang kanyang mga yapak.

“Kung gusto niyang maging atleta, handa akong suportahan siya. But for now, we just let her do whatever she wants,” aniya.