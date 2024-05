Napulistika

Maintriga ang mundo ng pulitika. Kasing maintriga ng mundo ng showbiz. Pangkaraniwan na ang pamumulitika at mapulitika sa mga nagseserbisyo publiko. Kaya naman hindi na nakakagulat ang mga patutsadahan ng mga opisyal at mambabatas sa harap ng samu’t saring paratang laban sa kanila upang protektahan ang kanilang dangal at pamilya sa kahihiyan.

Kung sa pribadong mga kumpanya ay mayroon pulitika na bumibiktima sa mga empleyado, mayroon ring bersyon sa mga ahensya ng pamahalaan kasama na ang kapulisan.

Ngayon ay namumutiktik sa pulitika ang hanay ng mga pulis dahil sa maselang isyu ng gyera sa droga na kinasangkutan ng marami sa kanila noong panahon ng nakaraang administrasyon. Sumusulpot ang pananagutan ng mga sangkot sa madugong kampanya, na sila-sila rin ang nagpapalitaw dahil sa banta ng pananagutan dito sa kanilang hanapbuhay at integridad.

Sa mga damay na dati o retirado nang opisyal ng PNP na umano’y sangkot sa pagpatay ng mga gumagamit at nangangalakal ng bawal na gamot nang walang hustisya, kanya-kanya na sila ng diskarte upang maghugas kamay kahit pa ipagkanulo nila ang mga kabaro. Malaking kasiraan sa sinumang pulis na madungisan ang kanilang pagkatao ng krimen na sila dapat ang pumipigil at lumalaban.

Matagal ring naging masama ang imahe ng kapulisan dati dahil sa umano’y pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan laban sa mga sibilyan. Unti-unti nilang nilinis ang kanilang ranggo ngunit dumadating talaga ang animo’y sumpa na muling dumudungis sa imahe nila. At iyan na nga ang kontrobersya ng tokhang.

Kung tutuusin, hindi pulitika ang maakusang umabuso sa pagpapatupad ng madugong gyera sa droga. Ito’y mabigat na paratang na dapat tapatan ng mabigat na pruweba upang ganap na mapatunayan na walang sala ang mga pinararatangang sangkot sa malawakang krimen.

Sa mga hindi maipaliwanag ang kanilang pagkakasangkot roon, simpleng mangangatwiran na lamang sila na sila’y pinupulitika upang hindi na maungkat ang detalye ng kontrobersya at krimen. Iyon na rin ang madaling paliwanag sakaling matanggal sila sa serbisyo.