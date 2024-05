Nangunguna si Bolick sa derby ng BPC

Napanatili ng NLEX star na si Robert Bolick ang mahigpit na pagkakahawak sa pinakaunang pwesto sa karera ng Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup Best Player of the Conference ngunit ang eksplosibong Terrafirma rookie na si Stephen Holt ay humahabol malapit sa likuran.

Sa pagtatapos ng All-Filipino Conference elimination round, nakaipon si Bolick ng kabuuang 44.5 statistical points (SP). Ang 28-anyos na guwardiya ay nag-average ng nangunguna sa liga na 27.4 points kada laro sa 10 laban sa tuktok ng 7 assists at 5.6 rebounds para itulak ang NLEX sa quarterfinals. Isang laro lang ang pinalampas ni Bolick sa eliminations noong isilang ang kanyang anak.

Nakaiskor ang dating San Beda University star ng career-high na 46 points sa 115-93 panalo ng Road Warriors kontra Converge noong Marso 9.

Si Holt, gayunpaman, ay lumitaw bilang isang agarang banta sa hangad na BPC ni Bolick matapos umakyat sa No. 2 spot na may 41.5 SP batay sa pinakahuling bilang na inilabas sa pagtatapos ng elims noong Miyerkules.

Ang 6-foot-4 Filipino-American forward, ang top pick sa huling rookie draft, ay nagpakita ng all-around performance na may impresibong average na 21 points, 8.4 rebounds, 6.6 assists at 2.5 steals.

Malaki ang naging papel niya sa unang quarters appearance ng Dyip sa walong taon nang patalsikin ng Terrafirma ang NorthPort, 104-96, sa isang playoff para sa ikawalo at huling tiket sa susunod na round.

Ang 32-anyos na si Holt ay isa ring runaway candidate para sa Rookie of the Year, kung saan ang second placer na si Zav Lucero ng Northport ay malayong nasa likod na may 24.8 SP.

0.5 SP lang sa likod ni Holt ang pitong beses na Most Valuable Player at siyam na beses na BPC winner na si June Mar Fajardo ng San Miguel Beer.

Nangunguna ang 6-foot-10 center sa rebounding department na may average na 14.1 boards, 16 points at 2.8 assists.

Nasa No. 4 si Christian Standhardinger ng Barangay Ginebra na may 38.9 SP sa average na 19.9 points, 11.2 rebounds, at 5.1 assists kada laro.

Nakaupo sa fifth spot ang Commissioner’s Cup BPC winner na si CJ Perez ng Beermen na may 38.7 SP. Nag-average siya ng 21.3 points, 5.5 rebounds, 4.1 assists, at 1.3 steals.

Kasunod ng paglabas ng Batang Pier, bumaba si Arvin Tolentino mula sa pangalawang puwesto hanggang ikaanim na may 36.4 SP. Tinapos niya ang kanyang kampanya na may average na 21.3 puntos, 7.3 rebounds, at 4.2 assists.

Papasok sa Top 10 sina Calvin Oftana ng TNT (35.5 SP), teammates Santi Santillan (34.8 SP) at Beau Belga (33.7 SP) ng Rain or Shine, at Ian Sangalang (32.6 SP) ng Magnolia.