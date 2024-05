KC Concepcion makulimlim muli ang relasyon

Bagamat marami ang nanalig na hiwalay na ang dekolor at puti ni KC Concepcion sa kasintahan nitong Filipino-Swisso na si Mike Wuetrich, ang parang sirang plakang katotohanan na, ang makulimlim na estado ng relasyon ni Kristina Cassandra sa kanyang nanay na si Sharon Cuneta, eh may bago na namang kabanata.

Sa isang panayam kay Megastar Cuneta, na nangyari matapos niyang maghain ng kasong cyber libel kasama ang asawang si dating Senador Kiko Pangilinan, “estranged” ang deskripsyon niya sa relasyon nila ni KC.

Siempre pa, ang mga umay na umay na away nilang mag-ina, pinaghikaban na lamang ang rebelasyong ito ni Sharon. Ang kinababaliw palagi ng team umay, eh kung bakit ang mommy dearest ni Kristina eh palagiang inaanunsyo sa publiko na hindi maayos ang relasyon nilang mag-nanay. Hindi na maarok ng team umay kung ginagawa ba ito ni Mrs. Francis Pancratius Pangilinan dahil gusto niya talagang ipamukha kay KC ang kanyang mga pagkukulang bilang anak, kung nagpapa-awa at umaakting itong pa-biktima o dahil gusto niya lang talagang lagi siyang pinag-uusapan.

Isa palang galawanag mapag-imbabaw yung sabayang awit nila sa konsyertong “Dear Heart” na ang pahayag ni Sharon dati eh sumang-ayon siya kasi inilalambing at hiling ito ni Kristina sa kanya. Akting-aktingan lang pala ang mga drama sa tanghalan at ngayon nga, estranged daughter na naman ang turing niya dito.

Lahat ng relasyon, it takes two to tango to make it work and right, at kung sa pagiging “estranged” nito, hindi lang si KC ang salarin, may kasalanan rin si Sharon. Pag sinabi niyang wala siyang kasalanan sa kanilang estrangement na mag-ina, look na lang tayo sa sky dahil nga paulit-ulit na itong away-bati na estado nila.

Ang pagtataka pa mula sa team umay, eh bakit kay Gabby Concepcion, kahit kailan, hindi naging “estranged” ang relasyon nito kay KC? Mas mainam ba at mahusay sa “unconditional love and understanding” si Papa Gabriel kay Kristina Cassandra kaya kitang-kita at alam nating lahat na ang first person to go nito ay ang kanyang papa dear at hindi ang mommy dearest niya?

Wala na tayong sasabihin pa sa demandang isinampa ni Megastar Shawie dahil karapatan nila iyon ni Mang Kiko, at nasa demokrasya naman tayo. Tiyak naman, ang kanyang idinemanda ay handa at lalaban sa nasabing usapin,

38 anyos na si KC Concepcion. Alam na nito ang tama at mali, kung ano ang makakabuti at makakasama sa kanya, kung saan siya magkaroon ng peace of mind at balanseng emotional well being.

Ayokong isipin na super toxic ang tingin at turing ni KC sa relasyon niya kay Nanay Mega kaya kusang palo na siya na ang lumayo, para makahinga at mas maging tahimik ang buhay.

Sa estranged relasyon nina KC Concepcion at Sharon Cuneta, aking mga Chika Diva mambabasa, kanino kayo mas nanalig, kay Kristina Cassandra o Sharon Cuneta? Spin a win mga ka-Tirada!

Pagkatapos ng limang taong pahinga, ang award-winning director para sa teatro, pelikula, at telebisyon na si Joey Ting ay muling pumasok bilang direktor ng isang bagong dula na "Impromptu," isang one-act absurd play na in-adapt sa Filipino ng EAC Communication major na si Ashley Dungca.

Ang mga pangyayari sa "Impromptu” ay magsisimula sa loob ng teatro kung saan ang mga aktor ay inutusan ng stage manager na magsagawa ng isang improbisadong dula para maranasan ng mga manonood ang larangan ng pagtatanghal.

Ipapalabas ang dula mula Mayo 16 hanggang 18, 2024 na may pagtatanghal ng 10:00 ng umaga at 3:00 ng hapon sa Tanghalang Yaman-Lahi, Sports and Cultural Center, Emilio Aguinaldo College, Manila.