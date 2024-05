Pinoy grapplers humakot ng 16 medalya

Nakuha ni Fierre Afan ang dalawang gintong medalya para ilagay ang Pilipinas sa ikalawang puwesto sa 2024 United World Wrestling Asian Grappling Championship kamakailan sa Tagaytay Combat Sports Arena sa Tagaytay City.

Tinalo ng 20-anyos na si Afan si Alinur Beisen ng Kazakhstan sa final ng men’s -77 kilograms grappling gi at no gi events para pangunahan ang mga Pinoy sa impresibong pagkapanalo ng 16 gintong medalya, 26 pilak at 26 tanso sa kompetisyon na suportado ni Philippine Olympic Committee chief Abraham “Bambol” Tolentino at ang LCS Group of Companies.

Nanguna ang Kazakhstan sa medal tally na may 39 gintong medalya habang pumangatlo ang Singapore na may dalawang ginto, limang pilak at tatlong tansong medalya.

“Masayang-masaya ako hindi lang dahil nanalo ako ng dalawang gintong medalya kundi dahil nakita kong nanalo rin ang mga kapwa ko Pilipino,” sabi ni Afan, ang nangungunang grappler ng bansa.

“Pinatunayan namin na makakasama namin ang mga powerhouse na Asian team tulad ng Kazakhstan sa combat sport na ito ng grappling.”

Bukod kay Afan, humakot din ng tig-isang pares ng gintong medalya ang lady grapplers na sina Andrea Ocampo, Charlie Ratcliff at Annie Parungao sa kompetisyong ito na pinangunahan ng Wrestling Association of the Philippines na pinamumunuan ni Alvin Aguilar.

Nasungkit ni Ocampo ang gintong medalya sa women’s -53 kgs grappling gi event matapos talunin ang mga nangungunang Kazakh grappler na sina Aruzhan Kuanyshkyzy, Aida Zhetpissova at Ultu Askar ng Uzbekistan sa mga nakaraang laban.

Tinalo din niya sina Kuanyshkyzy at Zhetpissova upang lumabas na may mga gintong medalya sa women’s -53 kgs grappling no gi category.

Si Ratcliff, na lumaban din sa 12-kg heavier category, ay nasungkit ang women’s -56 kgs grappling gi at no gi gold medals matapos durugin sina Balsezim Bakyt ng Kyrgyzstan at Giselle Divya Gomez ng Singapore, ayon sa pagkakasunod.

Si Parungao, na may malakas na background sa jiu-jitsu, ay umangkin sa women’s-58 kgs gi at no gi na gintong medalya.

Ang iba pang nanalo ng ginto sa men’s class ay sina Miguel Gutierrez (-58 kgs gi), Lucas Mateo Holganza (53 kgs gi U-15), Joaquin Marte (-63 kgs gi), Alonso Lucas Aguilar (-63 kgs gi), at Joshua Dy (-84 kgs gi).

Sa women’s class, ang nagwagi ng ginto ay sina Yani Lopez (-48 kgs no gi), Clarisse Pasamba (-48 kgs gi), Ella Olaso (-52 kgs gi) at Miriam Balisme (-60 kgs no gi).

“Kami ay nasasabik na ipahayag na ang Philippine grappling team ay nakamit ang kanilang pinakamahusay na pagtatapos kailanman sa Asian championship na ginanap dito,” sabi ni Aguilar.

“Ito ay isang hindi kapani-paniwalang paglalakbay para sa amin mula noong una naming sinimulan ang pagpapadala ng aming mga atleta sa Russia upang makipagkumpetensya sa panahon ng pandemya.”

“Mula sa mga hamak na simula, nakagawa kami ng mga world champion at Asian champion, kasama ang maraming medalist sa parehong championship. At ngayon, matapos mabigyan ng karangalan na mag-host ng mga laro, sa wakas ay lumipat na ang ating bansa sa pangalawa sa pangkalahatan sa Asya, sa likod ng kampeong Kazakhstan.”