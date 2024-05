Sakit sa ulo

Maganda ang pagtugon ng pamahalaan sa matinding init ng panahon upang pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Sinususpindi ng Department of Education ang klase kung pumapalo sa 40 degrees Celsius ang heat index dahil delikado ang init na ito sa katawan. Maaaring magdulot ito ng heat stroke kaninuman.

Ngunit hindi lamang pinangangalagaan ng mga kinauukulan ang mga mag-aaral sa epekto ng masamang panahon. Pinalawak na ang saklaw ng programang pangkalusugan para sa mga mag-aaral upang matugunan pati na ang kalusugang mental nila.

Hindi maikakaila na may mga mag-aaral na nagpakamatay at nagtangkang magpakamatay sa hindi malamang kadahilanan. Upang maiwasan ito, marapat na alerto hindi lamang ang mga guro at kaklase kundi ang mga duktor at nars na nakatalaga sa mga paaralan.

Ilulunsad ng Commission on Higher Education (CHED) ang isang proyekto para tugunan ang kalusugang mental ng mga estudyante upang maiwasan ang suicide sa mga mag-aaral sa pampubliko at pribadong paaralan.

Ayon sa chairman ng CHED, magkakaroon ng pagsasanay ang mga guro at tagapayo sa mga pamatansan upang matugunan ang mga suliraning mental ng mga kabataan.

Hinimok rin ng CHED ang mga estudyante na balisa na sumulat o mag-email sa ahensya upang ipaalam ang kanilang problema. Sinisiguro ng CHED ang privacy ng mga estudyanteng hihingi ng tulong o payo. Batid ng ahensya na may mga estudyanteng may problema na sinasarili na lang ang suliranin dahil nahihiya o ayaw nilang ipaalam sa iba ang kanilang pinagdaraanan.

Kung hindi naman susulat para humingi ng tulong o payo, maaari ring kumonsulta ang estudyanteng balisa sa pamamagitan ng teleconsultation.

Ang paraang ito ay nauso noong panahon ng pandemia kung saan nag-uusap ang duktor at pasyente sa video call sa telepono imbes na harapan upang maiwasan ang impeksyon. Sa ganitong konsultasyon, masisiguro rin na walang makakaalam na ibang tao sa iniinda ng problemadong estudyante kundi ang tagapayo na kakausapin niya sa telekonsultahan.

Sa mga hindi naman maselan na estudyante, bukas ang mga kawani ng paaralan tulad ng guidance counselor na tulungan sila sa kanilang suliranin upang mapawi ang pagkabalisa nila.

Sa pagtugon sa pangkalahatang kalusugan ng mga estudyante, inaasahang makakatulong ito na mapigilan ang mga estudyante na saktan ang sarili nila o iba.