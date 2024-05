Gobernador ng Batangas, 80, kinasal sa abugada, 32

Ikinasal si Gobernador Hermilando Mandanas, 80 anyos, sa abugadang si Angelica Chua, 32 anyos, sa Basilica ng Immaculate Conception sa Batangas City nitong Miyerkules.

Kabilang sa mga bisita ng kasal sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Unang Ginang Liza Marcos, gayundin ang iba pang pulitiko.

Sa harap ng mga dumalo sa kasal at kasunod na piging sa harap ng kapitolyo ng probinsiya, sinabi ni Mandanas na handa silang dalawa ni Chua na bumuo ng pamilya at magkaroon ng mga anak na palalakihin nila bilang Kristiyano ,na siyang diwa ng kanilang pag-iisang dibdib.

"Handa ako kung ito ay magiging para sa mas mabuti o para sa mas masahol pa, para sa mas mayaman o para sa mas mahirap, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin, eksklusibo," deklara ng gobernadora ayon sa ulat ng ABS-CBN News.

Biyudo na si Mandanas matapos pumanaw ang unang asawa na si Regina Reyes Mandanas noong 2022.

Si Chua ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo De Manila University at naging ganap na abugada noong 2016 matapos pumasa sa Bar Exam. Isa siyang partner sa Platon Martinez Law Office.

"Nagpapasalamat ako sa pagkakaroon mo ng lakas ng loob na hilingin sa akin na maging iyong Valentine at sa pagpili na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ako," sabi niya, ayon sa ABC-CBN News.

Nangako si Chua na magiging matatag para sa asawa, at makikinig, susuportahan at aalagaang mabuti ang gobernador.

Sinabi rin ni Chua kung bakit pumayag siyang pakasalan si Mandanas.

"I've had my heart broken so many times that I guarded up and raised my standards so high, so high wala dapat umabot so I won't get hurt again, until you came," aniya, ayon sa ABC-CBN News.

"Ipinakita mo sa akin na karapat-dapat akong mahalin at respetuhin, na sa iyo, maaari kong ilagay ang aking bantay," dagdag ni Chua.

Hiniling ng abugada na manatili ang kanyang asawa upang makapiling siya hanggang sa kanyang pagtanda.

Pag-iibigan

Nagsimula umanong mag-date ang mag-asawa ngayong taon.

"Naniniwala ako sa batas ng pagkahumaling. Maniwala ka man o hindi, talagang nagpakita ako sa araw na ito... Noon pa man ay gusto ko at alam kong magpapakasal ako sa isang pulitiko dahil alam kong magiging mahusay akong kasosyo," sabi ni Ginang Mandanas sa reception.

Sa kanilang reception, inilarawan ni Mandanas si Chua na hindi “boring”

"Nakita naman ninyo kapag si Angelica ang kasama, we can assure you it will never be boring," aniya.

Nagmula si Ginang Chua-Mandanas sa isang pamilya ng mga pulitiko mula sa bayan ng Ibaan, Batangas. Ang kanyang ama ay isang doktor, habang ang kanyang ina ay hukom ng Batangas City.

Nagpasalamat ang bagong first lady ng Batangas sa mga kapatid ng gobernador sa pagtanggap sa kanya sa kanilang pamilya.

"Sa totoo lang, noong una kaming nag-meet ng siblings ni Gov, takot na takot talaga ako... but they were very, very welcoming. Thank you very much po," aniya, ayon sa ABS-CBN News.