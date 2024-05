Christine Bermas maalindog, mapangahas

Ang nangungunang pelikula ngayon sa entertainment streaming platform na NetflixPh, ang “Pula” ni Brillante Mendoza. Isa sa mga natatanging dahilan kung bakit ito pinapanood at pinag-uusapan ay dahil kay Christine Bermas.

Muli na namang pumukaw ng pansin ang pagiging maalindog at mapangahas ni Bernas, ang isa sa pangmalakasang talento at reyna sa Vivamax, na litaw na litaw na talaga ang husay bilang aktres sa nasabing pelikula.

Ang mga bida sa pelikula sa pinakabagong obra ni direk Brillante ay sina Coco Martin, Julia Montes, Cataleya Surio, Elizabeth Oroposa at marami pang iba.

Panalo talaga sila Christine kasi nga ang kanyang filmography lalong nagiging palong-palo, huh! Tumatak ang kanyang pagiging lead star sa “Scorpio Night 3” na ang nagdirehe ay ang award winning na si direk Law Fajardo. Dito naman sa thriller na “Pula,” ang Palme D’or best director Brillante Mendoza ang kanyang nakatrabaho at talagang hindi lang nagmarka kundi tumatak ang kanyang natatanging pagganap. At siempre pa, isang malaking karangalan at pribilehiyo para kay Bermas na maging direktor si Mendoza na tinuturing na isa sa pambansang kayamanan ng Pilipinas.

Ang nakakatuwa pa kay Bermas na marikit, panalo na ang karera, panalong-panalo rin ang kanyang pumapaibig, huh! Sa kasalukuyan, ka-relasypm nito ang international award-winning actor, ang afam na may pusong Pinoy, si Nico Locco.

Ngayong hindi lang alindog ang kanyang bentahe, nakakatuwang may bagong aktres na naman ang aabangan natin ang mga proyekto, hindi ba naman? Sino pa kayang mga award winning direktor ang makakatrabaho na lalo pang huhubog sa kanyang pagka-aktres? Sino naman kayang leading man ang makakapareha niya?

Naku, naku, naku Christine Bermas, bukod tanging babaeng pinagpala ka talaga sa lahat. Maalindog. Check! Mapangahas! Double Check! At mahusay umarte, triple check!

Palakpakan na may kasamang sigawan para sa iyo! Mahusay ka! Mabuhay ka!