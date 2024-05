Catriona Gray nilinis, inalis ang mga larawan ni Sam Milby

Grabe ang kiyeme latik ng mga namumuno sa karera nina Philippines 4th Miss Universe at Fil-American star Sam Milby. Ano ito? Laban, laban! Bawi-bawi?

Nung una may usapang magpapakasal na sina Catriona Ellise at Samuel Lloyd. Tapos pumutok ang chikang maghihiwalay ang dekolor at puti ng mga ito. May opisyal na pahayau pa nga mula sa kanilang pamunuan. Malailang linggo lang, pinalulutang na maayos na ang lahat at ilang kandirit at kembot pa ay tuloy na tuloy na ang kasalan. Kaya, ano naman ang dramarama at kaguluhan?

Ang the best Ms. Universe ever, si Queen Kat, inalis na ang mga larawan sa engagement nila ni ginoong Milby sa kanyang IG account. Kaya ang konklusyon ng lahat, hindi na maisasalba pa ang relasyon nila ni Milby, wala na talaga ang kasalan sa simbahan!

Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh! Kung umarte ang mga namumuno sa karera nina Gray at Milby, parang mas alam na alam nila ang galawan at damdamin ng magsing-irog. Yun pala, hindi nila kayang panghawakan ang katotohanang sa pagkawasak ang kinabagsakan ng pagmamahalan at romansahan.

Tiyak namang makaka-move forward at move on agad sina Queen Cat at si Milby. Ginawa naman nila ang lahat para sa kanilang relasyon, pero hindi sumang-ayon ang tadhana na sila ay maging mag-asawa.

Sigurado namang sa tamang panahon at pagkakataon, muling magmamahal ang dalawang ito at naway sa happily ever after at new forever na talaga mauuwi ang kanilang susunod na mga mamahalin.

***

Sa isang social media post, si Vice Ganda, na ang tunay na pangalan ay Jose Marie Viceral, ang nangunguna sa listahan ng mga lalaking may malaki at pangmalakasang sumusubaybay sa Instagram.

Ibig sabihin dahil nasa “male” si Vicem ang panghalip na dapat pa ring gamitin sa kanya ay “he.” Kaya kung gagawing issue ng mga politically correct bekis ang pagturing kay Ganda bilang ‘lalaki’ at ‘he’ ang tamang panghalip sa kanya, mahaba talagang diskusyon ang bagay na yan.

Oo, sa pamamagitan ng makapal na make-up at makukulay na wig, pinagmumukhang ‘babae’ si Vice. Pati na rin sa pananamit, para sa babae ang kanyang mga saplot.

Sa agham ng kayarian ng katawan, lalaki pa rin talaga si Viceral dahil ang kanyang kasangkapang pangkasarian ay binubuo ng kanyang tite, mga bayag at iba pang bahagi nito.

Malinaw naman na wala pa sa transitioning to another gender ang Kabogable Star kaya wasto na ‘male’ pa rin ang kanyang kategorya at iyun pa rin naman ang kanyang birth at gender assignment.

Kaya nga marami ang nabaliw kung bakit ang kanyang inaalagaang talento, si Awra Briguela na MacNeal ang legal na pangalan, ang paandar eh ang mga panghalip na dapat gamitin sa kanya ay “she/her” at ang mga pangalan na dapat ididikit sa kanya ay “actress” o “miss” eh ang kasangkapang pangkasarian niya ay para sa lalaki pa rin, may tite at mga bayag siya. Hindi rin naman yata siya sumasailalim sa hormone therapy treatment para sa kanyang pag-transition sa pagiging ganap na babae.

Kayo mga Chika Diva mambabasa ba, tama ba na sa “male” pa rin ang kategorya kay Vice Ganda at ito namang si Awra, nasa katwiran ba na ang mga panghalip na dapat niyang gamitin ay “she” at “her?”