SB19’S ‘Moonlight,’ kasaysayan na naman ang inukit

Kasaysayan na naman ang inukit nina Pablo Nase, Josh Cullen Santos, Justin De Dios, Stell Ajero at Ken Suson, ang SB19 dahil palong-palo ang suportang tinatanggap ng “Moonlight,” ang bagong kanta mula sa PPop Kings.

Sa Spotify, habang tinitipa ang pitak na ito, may 1,067,104 streams na ito. Ito ang pinaka-mabilis na awit/track na naabot ng nasabing streaming digits at tiyak mas pataas at parami pa ito.

Sa World Wide ITunes chart, nung unang inilapag ang collaboration song ng “Mahalima” kina Ian Asher at Terry Zong, pumalo ito sa ika-sampung pwesto.

Sa YouTube naman, simula nung ipinalabas ang music video nitong Mayo 3, meron na itong mahigit na 1.3 million views habang sinusulat ng inyong lingkod ang Chika Diva.

Ang “Moonlight” ay mapapakinggan na sa lahat ng digital streaming platforms. May behind-the-scenes pa ito sa SB19 Vlogs kung saan malalaman na si De Dios ang creative director ng MV.

Ang Philippine Pride SB19 ay nagkaroon ng matagumpay na Pagtatag! World Tour na ginanap sa Dubai at Japan. Ang konklusyon nito ay magaganap sa May 18 at 19, dalawang gabing sold out concert sa Araneta Coliseum.

Sa kasalukuyan, may mga LED sa Times Square, Nueva York kung saan itinatanghal ang maikling patikim para sa “Moonlight.”

Inaabangan na rin kung saang chart sa Billboard US aariba ang bagong kanta mula sa Southeast Asian Pop Superstar Group, ang SB19.

Trending topic sa Ekis ang pangalang Bettina at siempre pa, sa mga manonood at tumutok sa “Can’t Buy Me Love,” alam na alam niyo na kung bakit.

Si Bettina, ang katauhang binibigyang buhay ni Kaila Estrada, ang salarin sa pinag-uusapang plot twist sa seryeng ang mga bida ay sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Palakpakan na may kasamang sigawan ang binigay kay binibining Estrada sa big reveal eksena kung saan sumambulat mula sa kanyang dibdib ang mga dahilan kung bakit niya ginawa ang mga hindi niya dapat ginawa.

Sa bawat bagsak at bigkas ni Kaila sa kanya mga linya bilang si Bettina Tiu, damang-dama mo talaga ang sakit, suklam at poot, huh! Grabe ang emotional baggage at demon ang binubuhat ng katauhan ni binibining Estrada bilang si Bettina. Bilang manonood, hati ang mararamdaman mo para sa kanya, nakaka-awa, nakakapanghina, nakakahinayang pero dapat niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan.

Ang nakakaloka pa, maliban sa katotohanang si Bettina ang salarin, na kapatid ni Caroline, dudurugin pa lalo ang puso ni Belle kasi nga, biglang hinimatay si Bingo na alam naman nating lahat eh may kug anong tumor sa kanyang utak.

Juice colored! Walang awa ang mga manunulat at direktor ng “Can’t Buy Me Love” sa kataujan ni Belle kung magiging biyuda siya sa buhay at hindi makakaligtas si Bingo sa kanyang karamdaman, huh!

Sa ganang akin, mas nakatuntong sa realidad kung gegetalakin na ang katauhan ni young master Pangilinan ni Kamatayan, kesa mabuhay pa ito at maging predictable happily ever after ang pagwawakas, hindi ba naman?

Sa anak ni Janice de Belen at John Estrada, binibining Kaila Estrada, mahusay ka, mabuhay ka! At dapat ang susunod mong proyekto, pangmalakasang pelikula na.