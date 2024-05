Maris Racal at Anthony Jennings nagpakilig sa patapos na serye

Until this week na lang ang “Can’t Buy Me Love” pero humabol pa sina Maris Racal at Anthony Jennings sa pagpapakilig sa kanilang fans na kilala bilang SnoRene.

Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Maris ang isang eksena kung saan nagtapat na si Anthony bilang si Snoop na mahal niya si Irene, ang role na ginagampanan ni Maris.

Grabeng kilig ang naramdaman ng netizens sa eksenang iyon.

“Sobra kayo SNOOP at IRENE magpakilig..Love it.”

“Irene... Siguraduhin mo na sa pag sagot mo sa pag amin ng Snoop namin... Mapapatalon kami sa saya at kilig...higitan mo sa kilig ang sagot mo kay Snoop.”

“Grabe yung kilig ko dto. hindi ako makamove on,,, the best scene ng snorene evahhhhh.”