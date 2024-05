Nick Vera Perez mangbibighani, manghaharana, magpapa-ibig

Si Nick Vera Perez, ang kasalukuyang Mr. United Nations International (Mr. USA United Nations 2023) at isang multi-awarded recording artist na base sa Chicago, ay kasalukuyang nasa Pilipinas nating mahal para handugan at haranahin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang bagong kanta, ang “Laging Ikaw,” na carrier single ng kanyang ikalawang album.

Ang “Laging Ikaw” ay tunay na humahaplos sa puso ng mga nakakarinig nito kaya hindi kataka-taka at mas lalong walang hibang factor ang pagtanggap sa nasabing romanatic anthem na talaga namang pangmalakasan ang yakap at pagtanggap. Sa totoo lang, mahigit sa isang milyon na ang nag-download limang araw matapos itong ilapag sa merkado ng digital music.

Paglalahad ng makisig na si Vera Perez: “Marami talaga ang nakaka-relate sa kanta kasi pusong-puso ang song. Grabe ang feels at honesty.”

Ang iba pang albums ni ginoong Vera Perez ay “I Am Ready,” “Our Christmas,” “Parte Ng Buhay Ko,” at “UnAfraid.”

Maliban sa pagiging mang-aawit, masayang ibinalita ni Nick na: “I just recently finished my Doctorate degree in Nursing at the Walden University. I also completed my Masters of Nursing with a Nurse Executive concentration.”

At hindi tumitigil si Vera Perez sa kanyang pagiging dalubhasa sa kanyang bokasyon. Kwneto niya pa: “Currently, I am taking my fourth degree as a nurse practitioner to be a DNP (Doctorate Nurse Practitioner)-NP (Nurse Practitioner).

May “Laging Ikaw” tour si Nick at magsisimula ito sa kanyang hometown, Zamboanga City, at mangyayari ito sa KCC Mall de Zamboanga, sa Atrium (Mayo 9, 3-6 p.m.), SM City General Santos (Mayo 12, Mother’s Day, 3-6 p.m.) at sa Davao City Gaisano City Gate (Mayo 14, 3-6 p.m.).

Pagbalik niya sa Metro Manila, ratsada pa rin ang “Laging Ikaw Tour,” may pagtatanghal sa Farmer’s Plaza Cubao (Mayo 18, Sabado), Star Mall EDSA-Shaw (Mayo 19, Linggo), Isetann Recto (Mayo 23, Huwebes) at sa Sta. Lucia (Mayo 24, Biyernes).

Ang “Laging Ikaw” album ni Nick Vere Perez ay may 12 tracks at maukuha ito sa 220 digital platforms.

Pagtatapos ni Nick Vera Perez: “I hope you give ‘Laging Ikaw’ all love and support, 12 tracks of beautiful romantic songs that has so many wonderful stories to tell. May ‘Laging Ikaw’ become one of your favorite romantic pop anthems. Stay happy. Stay heathy. And stay hydrated.”

**

Dalawang dekada at 2 taon na patay na ang aktor na si Rico Yan pero ang dati nitong kasintahan, si Claudine Barretto, patuloy pa rin ang pag-alala at walang patumanggang pagsalaysay sa bersiyon ng katotohanan niya tungkol dito.

Wala talaga sa bokubularyo ni La Barretto ang tama na, tantanan na, sobra na ang “paggamit” mo sa kamatayan ni Rico at ang pag-arte mong ikaw ang “biyuda sa buhay” nito.

Dapat, sa sikolihista siya nagkwekwento ng mga bagay tungkol dito, o kaya sa isang mapapagkatiwalaang pastor. Nakakaumay na at nakakarindi ang taon-taon niyang “greatest performance” moment sa tuwing ginugunita niya ang pagkamatay ni Rico. Wala talaga siyang pasintabi sa mga magulang at pamilya ni Rico na mas may dignidad ang pananahimik at pag-alala sa pagkamatay nito.

Kay Claudine, ginawa niya itong kalakal. Na para bang siya, at bukod tanging siya lang talaga ang dapat pagmulan ng mga katotohanan tungkol sa kamatayan ni Rico Yan, at pawang katotohanan lamang ang mga namumutawi sa kanyang labi tungkol sa usaping ito.

Hay naku, Claudine Barretto. Look na lang kaming lahat sa sky at kakausapin ang buwan, at bibilangin ang mga bituin sa langit kesa patulan pa ang dramarama mo.