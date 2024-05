Sa lawak ng teritoryong tubig ng Pilipinas, mahirap itong bantayan laban sa mga manghihimasok. Lalo na kung ang mga barkong papasok dito ay patay ang radyo at sa gabi lalayag. Hindi sila agad-agad makikita o mapapansin ng mga bantay-dagat.

Napatunayan ito nang mabisto ng Coast Guard at Bureau of Customs ang isang barkong pangkargamento na rehistrado sa Liberia na palutang-lutang sa Dagat ng Bohol. Kinumpiska at dinetine na ang M/V Ohshu Maru habang hinahanda ang mga multa at parusang ipapataw sa mga marino at kapitan nito, pati na ang may-ari ng barko dahil sa paglabag sa batas o hindi pag-aabiso sa mga otoridad ng Pilipinas na naririto sila. Mayroon lamang 24 oras ang anumang barko na pumasok sa loob ng Pilipinas na mag-abiso kung bakit ito naririto o napadpad rito.

Bagaman walang nakitang kontrabando sa loob ng M/V Ohshu Maru nang sampahan ito ng mga pulis at imbestigador, hindi pa rin lusot ang kapitan nito dahil sa hindi pagbibigay ng notisya ng pagdating ng barko sa bansa mula pa noong Abril 22.

Hindi sapat ang ibinigay na sulat ni Kapitan Pepito M. Agmata na humihingi ng tawad sa pangyayari. Ang paliwanag lamang ni Agmata ay inutusan siya ng may-ari ng barko na mag-drift at magbago ng petsa ng pagdating sa pupuntahang puerto.

Wala ring abiso ang kapitan sa BOC na ito ay darating upang masalubong at mainspeksyon, na labag din sa batas ng Pilipinas.

Ang tanong ay may mga ibang barko at kapitan ba na ganito rin ang ginagawa at nakakapasok sa bansa nang hindi agad napapansin at nakokompronta? Paano na kung may mga barkong banyaga na ganito ang modus at nagpapalutang-lutang lang sa loob ng dagat ng Pilipinas sa kung anong dahilan.

Matatandaan na naiulat na may barkong pagsusuri ng Tsina ang nakita sa may Philippine Rise na hindi man lang nag-abiso na lalayag sila sa dagat ng Pilipinas gayong kalakaran ito.

At paano naman tutugunan ang mga barkong coast guard ng Tsina na paikot-ikot sa may West Philippine Sea at tinataboy pa ang mga barko ng PCG at BFAR?