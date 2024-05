Munguia sinapit ang unang talo kay Alvarez

Napanatili ni Saul “Canelo” Alvarez ang kanyang titulo sa super-middleweight sa isang nakakumbinsi na unanimous decision laban sa kapwa Mehikanong si Jaime Munguia noong Sabado.

Ibinigay ni Alvarez kay Munguia ang unang pagkatalo sa 44 na propesyonal na laban nang pabagsakin niya ang 27-taong-gulang na challenger sa ika-apat na round para sa kanyang ika-61 panalo sa kanyang makasaysayang karera. Mayroon rin siyang dalawang talo at dalawang draw.

Ang iskor ng mga hurado ay 117-110, 116-111 at 115-112 para kay Alvarez, na napanatili ang kanyang IBF, WBA, WBC at WBO sinturon.

Si Munguia, na ang 34 na knockout ay kasama ang mga tagumpay sa loob ng distansya sa apat sa kanyang nakaraang limang laban, ay lumabas sa pag-atake.

Tinamaan ni Munguia ang kampeon sa panga sa ikatlong round ngunit tumugon si Alvarez sa sumunod na round.

Matapos kumonekta si Munguia sa isang solidong pares ay sinundan ni Alvarez ng isang kaliwang kawit na may napakalaking uppercut na nagpatumba kay Munguia.

“Marami akong karanasan. Si Jaime Munguia ay isang mahusay na manlalaban. Siya ay malakas. Siya ay matalino, ngunit tumatagal ako,” sabi ni Alvarez matapos ang laban.

Nagbukas ang ikalimang round sa mga pag-awit ng “Canelo!” nagri-ring sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, kung saan pantay na hinati ang suporta sa pagitan ng mga Mehikanong boksingero sa isang labanan na kasabay ng pagdiriwang ng Cinco de Mayo ng Mexico.

Sa ikaanim na round, isang kaliwang hook ni Alvarez ang nagpaluhod kay Munguia saglit.

Sa isang laban na itinuring na posibleng pagpapalit ng guwardiya, si Munguia -- na hinasa ang kanyang agresibong istilo sa ilalim ng pag-aalaga ng matagal nang trainer ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach -- ay nagpatuloy sa pagpindot.

Ngunit ang kanyang ipinagmamalaki na kapangyarihan ay bihirang makaabala kay Alvarez, na paulit-ulit na nakahanap ng paraan na lampasan ang bantay ni Munguia upang mapunta ang mas nakakapinsalang mga suntok.

Nagawa ni Munguia na igiit muli ang sarili sa ika-siyam na round, na inalalayan ang kampeon ng sunud-sunod na suntok sa mukha bago tumugon si Alvarez ng mas maraming parusang suntok sa katawan.

Tila alam ni Munguia sa ika-12 na kailangan niya ng knockout, ngunit muli ay si Alvarez ang nagtapos sa round sa pinakamalakas na nota sa isa pang nakakagulat na uppercut.

“I have 12 rounds to win the fight, and I did it,” sabi ni Alvarez, ayon sa Agence France-Presse.