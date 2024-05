Marami ang naiinis sa Philippine Coast Guard dahil hindi ito gumaganti sa pambobomba ng tubig ng mga Intsik sa kanilang barko tuwing may komprontasyon sa West Philippine Sea kahit may kanyon ng tubig naman ang barko ng PCG.

Nilinaw ng kumander ng PCG, si Commo. Jay Tarriela na hindi kaduwagan ang hindi gumanti. Bagkus ay katapangan pa nga ang magpabalik-balik sa lugar at muling mabomba ng tubig. Kung naduwag ang PCG, hindi na ito babalik malapit sa Ayungin Shoal upang magpatrolya at bantayan ang mga mangingisda roon.

Katwiran rin ni Tarriela na hindi palalalain ng Pilipinas ang sitwasyon sa pagbibigay ng dahilan sa Tsina para lalo pang umatake kung bobombahin rin ng PCG ang mga barko ng Chinese Coast Guard.

Hindi naman madaling tanggapin ang ganoong stratehiya dahil sa pinsalang tinamo ng barko at mga nasaktan na marino nito. Ayon sa tagapagsalita ng PCG, Rear Admiral Armando Balilo, ipasusuri nila sa duktor ang mga marino ng na-bombang BRP Bagacay ng PCG at MV Bankaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang masiguro na wala silang tinamong pinsala sa katawan.

Samantala, sinabi ng BFAR na napinsala ang radio system at electrical navigation ng Bankaw. Samakatuwid, milyong piso ang gagastusin ng PCG at BFAR para sa pagpapaayos ng dalawang barko. Hindi biro ang halagang ito lalo’t di naman kalakihan ang budget ng PCG at BFAR.

Isa pa, kung magpapabomba muli sila sa CCG, lalaki ang gastos ng PCG at BFAR sa paulit-ulit na pagkasira ng kanilang barko.

Maigi pa naman sa ngayon ang istratehiya ng PCG at BFAR na huwag gumanti at magpabomba na lamang ng tubig upang hindi lumala ang tensyon at hindi magkaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at Tsina. Kung aabot na sa sukdulan at sa punto na kailangang magbuwis ng buhay sa isang digmaan, kailangang handa ang mga mamamayan dahil hindi biro ang giyera. Isipin na lang ang libu-libong namatay sa digmaan ng Russia at Ukraine. Hindi na maibabalik ang buhay na Nawala ngunit ang teritoryo nasakop at maaari pang mabawi.