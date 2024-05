10 magnanakaw ng kableng tanso huli

Arestado ang 10 pinaghihinalaang magnanakaw ng kableng tanso nitong Huwebes sa Cabanatuan City.

Huli sa akto ang mga inaresto na tinatanggal ang 700 metrong kableng pag-aari ng Philippine Long Distance Telephone Company na nagkakahalaga ng P600,000 sa ilalim ng manhole sa Barangay Quezon District, ayon kay Police Regional Office 3 (PRO 3) director P/Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr.

Hinuli sila ng pinagsanib na pwersa ng Cabanatuan City Police Station at Barangay Peacekeeping Action Teams.

Ang mga suspect ay kinilala lamang sa kanilang mga alyas na Mond, Gelo, Ger, Son, Juls, Nante, Jax, Rap, Lon, at EJ. Sila ay mga residente ng Quezon City at Caloocan City at karamihan ay nagtatrabaho bilang mga driver at katulong. Ang isa pang suspect na si Elmer, ay hindi pa nahuhuli.