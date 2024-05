Ryan Garcia bagsak sa drug test

Ang Amerikanong boksingero na si Ryan Garcia ay nabigo sa isang drug test bago ang kanyang pasabog na tagumpay laban sa di pa natatalong World Boxing Confederation super-lightweight Devin Haney noong nakaraang buwan, ayon sa ulat ng ESPN noong Miyerkules.

Sinabi ng sports broadcaster na nagpositibo si Garcia para sa ipinagbabawal na performance-enhancing substance na Ostarine sa araw bago ang April 20 laban sa New York gayundin sa umaga ng laban.

Idinagdag ni ESPN boxing reporter Mike Coppinger na nagpositibo rin si Garcia para sa isa pang ipinagbabawal na substance, 19-norandrosterone, bagaman ang resulta ay inilarawan bilang "hindi kumpirmado."

Ang mga detalye ng mga resulta ng pagsusulit ay nakapaloob sa isang liham na nakuha ng ESPN ng Voluntary Anti-Doping Association, na nangangasiwa sa drug-testing sa boxing at mixed martial arts.

Ang Ostarine ay isang gamot na ginagamit upang maiwasan ang pagkawala ng kalamnan at pagbutihin ang lean body mass at ginagamit sa paggamot ng mga babaeng may kanser sa suso.

Si Garcia, 25 anyos, ay umiskor ng upset win laban kay Haney matapos siyang itumba ng tatlong beses sa laban. Nanalo siya sa desisyong mayorya ng mga hurado.

Hindi nakataya ang titulo ni Haney dahil si Garcia ay 3.2 pounds na lampas sa timbang.

Samantala, itinanggi ni Garcia ang paggamit ng illegal na droga sa isang post sa X nitong Miyerkules na naglalarawan sa ulat na peke.

"Alam naman ng lahat na hindi ako manloloko," sabi ni Garcia.

"Ano ang masasabi ko? Bakit hindi nila ito inilabas bago ang laban kung nahanap na nila ito noon pa? Bakit nila ako papapasukin sa ring bilang isang manloloko at pagkatapos ay lalabas na may tagumpay at ipo-post ito."

Idinagdag niya: "Ito ang mga tao na sumusubok na atakihin ako sa anumang dahilan. Hindi pa ako umiinom ng steroid sa aking buhay, hindi ko alam kung saan kukuha ng mga steroid sa pagtatapos ng araw. Halos hindi ako umiinom ng mga suplemento."

Sa isang hiwalay na post, lumitaw si Garcia na nagmumungkahi na ang isang may bahid na herbal supplement ang dapat sisihin sa resulta ng pagsusulit.

"My bad I shouldn't have taken this," isinulat ni Garcia sa itaas ng isang larawan ng isang bote na may markang "Ashwagandha Root."