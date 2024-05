Cedric Lee, Deniece Cornejo maysala sa pagdetine kay Vhong Navarro

Ang negosyanteng si Cedric Lee at modelong si Deniece Cornejo ay nahaharap sa pagkakakulong ng hanggang 40 taon bawat isa matapos silang hatulan ng korte na maysala sa ilegal na pagdetine sa TV host at aktor na si Ferdinand “Vhong” Navarro noong 2014.

Sa isang 94-pahinang desisyon, hinatulan ng Branch 153 ng Taguig Regional Trial Court sina Lee, Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Raz na nagkasala ng illegal detention para sa ransom sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code at sinentensiyahan silang magdusa ng parusa ng reclusion perpetua — o hanggang 40 taong pagkakakulong.

Inutusan din silang bayaran si Navarro ng kabuuang P300,000 na danyos at kinansela ng korte ang piyansa ng mga akusado.

Dumalo sina Cornejo at Raz sa promulgasyon ng hatol noong Huwebes at agad na dinala sa kustodiya habang wala sina Lee at Guerrero, na nag-udyok sa korte na iutos ang kanilang agarang pag-aresto.

"Masyadong maliwanag na ang akusado ay nagplano at nagplano na pigilan si Vhong Navarro, na mangikil ng pera mula sa kanya," sabi ng korte, at idinagdag na ang kanilang pag-uugali ay nagpakita ng "isang pagkakaunawaan sa pagitan nila" upang gawin ang krimen.

"Ang mga gawa nina Deniece Cornejo, Cedric Lee, Zimmer Raz at Ferdinand Guerrero, kapag pinagsama-sama, ay nagsiwalat na sila ay kumilos sa konsyerto sa isa't isa at ang kanilang mga gawa ay nagmula sa parehong layunin o karaniwang disenyo na nagpapakita ng pagkakaisa sa pagpapatupad nito," dagdag nito.

Matinding legal na labanan

Ang matinding ligal na labanan ng dalawang panig ay tumagal ng 10 taon upang malutas.

Noong 22 Enero 2014, nagsampa ng reklamo si Cornejo sa Southern Police District (SPD) sa Bonifacio Global City sa Taguig laban kay Navarro para sa “diumano’y krimen ng tangkang panggagahasa.”

Sinabi ni Cornejo, na hindi pa nakikilala noong panahong iyon, na nag-iisa siya sa kanyang condominium nang dumating si Navarro dakong 10:30 ng gabi. Pagpasok sa loob, sinubukan umano siyang halayin ni Navarro.

Dumating ang mga kaibigan ni Cornejo, kabilang si Lee, at nagsagawa ng citizen’s arrest kay Navarro, na dinala siya sa presinto ng Southern Police District.

Ngunit may ibang bersyon si Navarro.

Sa pamamagitan ng kanyang testigong talent manager na si Chito Roño, sinabi ni Navarro na biktima siya ng extortion matapos siyang bugbugin ni Lee at ng kanyang grupo, ikinulong at humingi ng P2 milyon sa kanya.

Ang Department of Justice (DoJ) noong 2014 ay nagsampa ng kasong serious illegal detention laban kina Lee, Cornejo, Raz, Guerrero, Bernice Lee, Jose Paolo Gregorio Calma at Sajed Fernandez Abuhijleh dahil sa umano'y pagkulong kay Navarro at nagdulot ng malubhang pisikal na pinsala sa kanya.

Tungkol sa umano'y panggagahasa, sinabi ng resolusyon ng DoJ na ang salaysay ni Cornejo ay "nagpapakita ng pisikal na kawalan ng posibilidad."

Ngunit binaliktad ng Court of Appeals’ 14th Division at isinantabi ang mga resolusyon ng DoJ mula 2018 at 2020 na nagpatibay sa pagbasura sa reklamo ni Cornejo noong 2014.

“Sinasabi ni Cornejo ang tangkang panggagahasa noong gabi ng Enero 22, 2014 habang itinatanggi ni Navarro ang anumang maling gawain. Muli naming inuulit na ang isang paunang pagsisiyasat ay hindi ang tamang lugar para sa pagtukoy ng pagkakasala o kawalang-kasalanan ng respondent," sabi ng CA.

Inatasan ng CA ang Taguig city prosecutor na magsampa ng kasong rape by sexual intercourse at acts of lasciviousness laban kay Navarro.

Sumuko si Navarro sa National Bureau of Investigation noong 20 Setyembre 2022 at inilipat sa Taguig City jail noong 21 Nobyembre 2022 sa utos ng Taguig Regional Trial Court Branch 69.

Noong Disyembre 5, 2022, pinagbigyan ng korte ng Taguig ang petisyon ni Navarro para sa piyansa, na itinakda ito sa P1 milyon. Bumalik siya sa kanyang hosting gig sa "It’s Showtime" ng ABS-CBN noong sumunod na buwan.

Noong nakaraang taon, pormal na ibinasura ng Supreme Court Third Division ang kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro.

Sinabi ng Mataas na Hukuman na ang CA ay lubhang nagkamali sa pag-utos sa DoJ na buhayin ang kaso ng panggagahasa laban kay Navarro.