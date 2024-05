Bolden nakuha ang Player of the Year na tropeo

Si Sarina Bolden ay namayagpag sa unang season niya sa A-League Women sa Australia nang pinangalanan siya ng Newcastle Jets football club bilang Player of the Year nito kasunod ng isang mahusay na kampanya sa liga.

Si Bolden, ang bayani ng pambansang koponan ng football ng kababaihan sa kasaysayan ng FIFA World Cup noong 2022, ay kinilala sa pag-iskor ng 14 na goals sa 20 laro sa kanyang unang taon sa liga, na tumulong sa Jets na maabot ang A-League semifinals sa unang pagkakataon sa loob ng anim na taon .

Bukod sa Player of the Year, inangkin din ng 27-anyos na forward mula sa California ang Golden Boot award, ang Member's Player of the Year award at ang Cheryl Salisbury award upang tapusin ang kanyang unang season sa women's premier football league ng Australia.

Dahil nakatutok siya sa pagtulong sa kanyang Australian club, hindi naglaro si Bolden sa friendly match ng pambansang koponan laban sa South Korea noong Abril a. Sa katunayan, nakaharap ng mga Pinay ang mga Koreano sa araw ding pinaghahandaan ni Bolden ang laban nila sa Western United sa elimination finals noong Abril 13.

Ang kanyang desisyon na manatiling nakatutok ay napatunayang napakahalaga nang si Bolden ay umiskor ng brace sa 4-2 panalo ng Jets at umabante sa semifinals.

Na-knockout ang Newcastle ng Melbourne City FC sa pinagsama-samang 0-6, sa two-legged semifinal ng A-League Women kung saan natalo ang koponan ng 0-3 dalawang beses noong Abril 21 at Abril 28.

Ang Newcastle ay hindi pa nakakapanalo ng titulo ng A-League Women mula nang itatag ito noong 2008.