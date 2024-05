Bagong ‘super agency’

Dahil abala ang mga tao at mga opisyal sa pagtugon sa sobrang init na panahon, ang pananalasa ng tagtuyot sa agrikultura, ang pagtitigil-pasada ng mga tsuper, ang mataas pa ring presyo ng bigas at ang karahasan ng Tsina sa mga barko ng Philippine Coast Guard, hindi masyado namalayan ang pagiging pinaka-makapangyarihan na ahensya ng Department of Human Settlements and Urban Development matapos ilabas ni Pangulong Marcos ang Executive Order 34.

Mistulang naglunsad ng panibagong repormang agraryo ang pamunuan dahil sa ipinag-uutos ng pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan na tukuyin ang lahat ng kanilang lupang pag-aari at ilipat ito sa kontrol ng DHSUD upang matayuan ng pabahay para sa mga mamamayan. Kung sa repormang agraryo na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform ay pinagkukuha ang mga sakahang pag-aari ng mga pribadong tao at ipinamahagi sa mga nagsasaka rito upang magkaroon sila ng sariling lupa, ang EO 34 naman ay kukunin ang mga pampublikong mga lupa upang bigyan ng bahay ang milyun-milyong Pilipino na walang sariling bahay o nangungupahan lamang.

Nais ipatupad ng administrasyong Marcos ang ambisyosong plano at pangako na bigyan ng sariling bahay ang mga mamamayan sa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa mga Pilipino na halos katulad rin ng 4P ng Department of Social Welfare and Development para naman sa mga mahihirap na pamilya. Hindi ito magagawa kung wala namang lupang titirikan ng bahay. At dahil pag-aari ng gobyerno ang mga lupang gagamitin sa programa, hindi mahihirapan ang gobyerno sa gastos sa lupa at right of way na karaniwang hadlang sa pagtatayo ng mga imprastraktura.

Mangingibabaw ang mandato ng DHSUD sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaaan batay sa kagustuhan ng pangulo upang madaling magagampanan ng ahensya ang inuutos sa kanya. Nasa kalahati na ng termino si Marcos at kailangang puspusan ang pagpapatupad ng Pambansang Pabahay upang magkabahay ang lahat sa lalong madaling panahon. At kung maibibigay ito ng pamahalaan, tiyak na magiging napakagandang pamana ito hindi lang sa henerasyon ngayon kundi sa mga susunod pa na makikinabang at titira sa mga bahay na ipagagawa sa ilalim ng 4P ng DHSUD.