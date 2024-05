Angeli Khang pinatikim si Ruru Madrid

‘Salamat Nimfa. Matamis nga.’

Hindi pwedeng ikaila na nagbabaga talaga, at may tunay na saysay ang tambalan nina Ruru Madrid at Angeli Khang sa “Black Rider,” ang primetime action drama na mapapanood sa GMA 7.

Ang mga nakakainis na nagmamalinis pero marurumi rin naman, ginagawang malaking isyu ang pag-aalok ni Nimfa (katauhan ni Khang) kay Elias (katuhan ni Madrid) sa prutas na pinyang kanyang pinapangas.

Napaka-inosente at super lambing ang tono ng pananalita ni Angeli nung sinabi nito kay Ruru na: “Elias, tikman mo itong pinya, matamis ito.” Tinikman ito ni Madrid at ang sinabi ay: “Salamat Nimfa. Matamis nga.” Ang isang simpleng eksena na pinya ang kinakain, talagang binigyang malisya? Naku, naku, naku, malala na ang panonood niyo sa mga adult content na libre kaya ganiyan na kayo, huh! Papaya ang lantakan niyong lahat , yung isang buo, para mabawasan naman ang inyog nag-uumapaw na libido!

Lalo tuloy nagiging kapana-panabik ang mga nangyayari kay Elias at Nimfa, dahil sa mahusay na pagganap nina Ruru Madrid at Angeli Khang, at ang naglalagablab na onscreen nila, patok na patok at putok talaga!

**

Sa kaguluhan sa pagitan nina ABSCBN Studios star Francine Diaz at Orange & Lemon, walang dapat sisihin kundi ang pamunuan ng show, ang emcee na nag-atribida na biglang tinawag ang pangalan ni Diaz, ang handler ng kapareha ni Seth Fedelin, at siempre pa, hindi pwedeng hindi damay ang babaing extra-sweet sa pagmamaasim na pinakawalan ng isa sa Orange & Lemon na banda.

Dapat idiin sa pangyayaring ito ay ang organizer ng provincial show dahil hindi nasunod ang pagkakasunod-sunod ng pagtatanghal ng mga bisitang kanilang inimbitahan. Huwag na silang magpalusot pa sa aspektong ito.

Pangalawa, tiyak na kung sino man ang handler o road manager na kasama ni Diaz, lalo na kung matagal na ang pag-aantay nila sa venue, tiyak na naglambing na ito na isalang na ang kanyang talent. Bukas na aklat na ang kalakaran na ang mga ganiyang pakiusapan lalo na nga’t tiyak na isa sa mga star attraction ang petite at pretty young actress sa nasabing provincial show.

Ang tama at dapat, ang organizer, kinausap muna ang banda, o king sino man ang namumuno rito sa mangyayari. Inabisuhan para walang sapawan. Kung maayos ang pagkakasabi sa Orange & Lemon, tiyak na hihinto ito pagsa-sound check at bababa sa entablado.

Umakyat si Francine kasi nga tiyak na may pagsang-ayon ang organizer. Kung bakit ang dapat na pagkaway lamang at pagbati sa mga manonood eh nauwi sa pagkanta ni Francine, ang organizer ang dapat sumagot nito. Sa organizer pa rin galing ang go signal para ang host ay tawagin na si Diaz.

Sa ganang akin, naway bago umakyat si Francine, tinanong niya muna sa kanyang handler o road manager kung pwede na ba talaga siyang umakyat kasi nga, imposibleng hindi niya alam na may banda na nasa entablado na para magtanghal.

Kung tinanong niya ang mga ito at sinabing oo, pwede ka na mag-perform, mailulusot na wala talaga siyang ‘kasalanan’.

Kaso, ang usapin eh ‘respeto’ sa kapwa mo artists. Sa bidyo kasi, dire-diretso pumunta si Diaz sa gitna, ni hindi man lang bumati o nagpasintabi sa bandang imposibleng hindi niya nakitang nag-sa-sound check.

Karaniwang kagandahang loob na dapat yun para kay Diaz lalo na nga’t di naman siya bulag at bingi sa katotohanang andun ang banda. Na siempre pa, kasi nga sound-check time nila iyun kaya nagpatuloy sila, kahit pa nga andun pa si Francine, at mga nagsi-alisan habang umaawit ito kasi nga di naman sila back-up band nito.

Nasa katwiran ang Orange & Lemon sa kanilang disgust sa pangyayari. Pwede namang hindi naganap ang mga nangyari na kung maayos at malinaw ang koordinasyon at komunikasyon ng organizer at malinaw ang pagsasabi nito sa team ni Francine Diaz at sa bandang Orange & Lemon.