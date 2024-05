Sandara Park gusto kahit anong ‘posisyon’

Ang minsang tinaguriang Pambansang Krung-Krung ng Pilipinas at naging isang matagunmpay na K-Pop sensation, Sandara Park, palaban pala sa mga posisyon, huh!

Si Park ay itinanghal na first runner-up sa kauna-unahang Star Circle Quest noong 2004. Si Hero Angeles ang tinanghal na grand winner sa nasabing artista search sa television na ipinantapat ng ABS-CBN sa StarStruck ng GMA .

Kalaunan, si Dara (palayaw ni Park) ay naging miyembro ng all-girl K-Pop group na 2NE1 na super ang naging kasikatan, hindi lamang sa Korea, kundi sa buong mundo.

At ano ang mga posisyong ito? Siempre hindi politikal dahil tiyak, kakabagutan iyon ni Dara. Sa isang photo post sa kanyang opisyal na X account, makikita si Sandara na nagpakuha ng larawan. Ang takaw-pansin sa nasabing pagpapakuha niya, ay ang saplot niyang malaking puting t-shirt na ang disenyo, ay ang mga iba’t-ibang posisyong sekswal na tila ang inspirasyon ay ang aklat na Kama Sutra.

Ang Kama Sutra ay isang sinaunang Hindu Sanskrit text tungkol sekswalidad, erotisismo at katuparang emosyonal sa buhay. Ang mga larawan patungkol sa posisyong sekswal ay interpretasyon ng isang manggagalugad na Briton, si ginoong Richard Burton, na talaga namang naging tanyag.

May isang makulit na taga-subaybay ng X si Park na matapang itong tinanong na: “Ate, anong fave position mo dito? Hahahahhahaha!”

Walang halong pag-iimbot at buong katapatan ang tugon dito ni Dara: “All of the above” na may kasamang tumatawa habang umiiyak na emoji.

Walang sumunod na tanong ang makulit na follower sa palaban at mas makulit na sagot ni Sandara, sa totoo lang.

Nasa tamang edad na naman si binibining Park, 39 years old na ito kaya ang ganiyang mga pagtatanong eh kayang-kaya niyang sagutin.

Ngayon, ang tanong na may pambansang kahalagahan, ilan na nga kaya sa mahigit na 200 posisyong sekswal na inilarawan sa Kama Sutra, mahal naming mambabasasa sa Tirada, ano na ang inyong sinubukan at gustong subukan?

Siempre pa, hindi natin itatanong kay Sandara Park iyan bilang respeto sa kanyang pagigiging binibini at pagkababae.