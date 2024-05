Perez nagsisindi sa mainit na San Miguel

Si CJ Perez ang puwersang nagtutulak sa paghahangad ng San Miguel Beer na maka-grand slam.

Sa kanyang magandang paglalaro, dalawang panalo na lang ang kailangan ng mga Beermen upang makumpleto ang elimination round sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada.

Dagdag dito, ang Commissioner’s Cup Finals Most Valuable Player ay makakakuha ng karangalan na mahirang ng Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week para sa panahon na Abril 24 hanggang 28.

Papasok sina Perez at San Miguel sa huling linggo ng eliminations na kailangang talunin ang Blackwater at Meralco para makamit ang unang perpektong elims slate ng PBA mula nang manalo ang TNT sa lahat ng siyam na laro sa 2014 Commissioner’s Cup.

Kakailanganin nilang maging kasing talino sa kanilang nakaraang dalawang laro kung saan pinangunahan ni Perez ang San Miguel sa panalo laban sa Magnolia at NLEX at nag-average ng 27.5 points, 5.5 rebounds, 3.5 assists at 2.0 steals.

Siya ay may 25 puntos at limang assist sa 98-91 panalo ng San Miguel laban sa Magnolia noong Abril 26, ang unang pagkikita ng magkabilang koponan mula noong Commissioner’s Cup Finals na inangkin ng Beermen sa anim na laro.

Nagtala si Perez ng 30 puntos, siyam na rebound, dalawang assist at dalawang steals makalipas ang dalawang gabing pagdomina ng San Miguel sa NLEX, 120-103, sa Philsports Arena sa Pasig City.

“Siyempre, gusto kong maging consistent every game,” sabi ni Perez, ayon sa mamamahayag ng Daily Tribune na si Mark Escarlote.

"Hindi mahalaga kung aling koponan ang kaharap natin; I always make sure to give my best para manalo tayo.”

Si Perez ang ikalawang sunod na manlalaro ng San Miguel na nanalo ng parangal na ibinibigay linggu-linggo ng mga mamamahayag na naatasang mag-cover sa PBA beat pagkatapos ng beteranong si Marcio Lassiter.

Ang produkto ng Lyceum of the Philippines University ang unanimous choice sa teammate niyang si June Mar Fajardo, Chris Newsome ng Meralco, Christian Standhardinger ng Barangay Ginebra San Miguel, rookies ng Terrafirma na sina Stephen Holt at Louie Sangalang at RR Pogoy ng TNT Tropang Giga.