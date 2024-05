Mga marinong Pinoy nakaligtas sa atake ng mga Houthi

Ilang araw matapos ipagbawal ng gobyerno na maglayag ang barkong may mga marinong Pilipino sa mapanganib na Red Sea, tinamaan ng isa sa tatlong missile na pinakawalan ng mga rebelde sa Yemen ang barkong may 21 Pilipino.

Hindi gaanong napinsala ng tumamang missile ang MV Cyclades na pinamamahalaan ng Eastern Mediterranean Greece habang ang dalawa pang ibang missile ay sa dagat bumagsak, ayon kay Kapitan Edgardo Flores, isang consultant ng nasabing kumpanya na nagpapadala ng marino sa mga barkong komersyal.

“Ang barko ay tinamaan ng isang missile sa kanyang port quarter. Nagtamo ito ng kaunting pinsala. Dalawang missile ang sumisid sa dagat,” sabi ni Flores sa DAILY TRIBUNE.

“Buti na lang walang nasaktan. The vessel, along with the crew, is now in the Indian Ocean towards the next port of call,” dagdag ni Flores.

Nangyari ang pag-atake sa MV Cyclades noon Abril 29. Ang barko na nagdadala ng mga kargamento mula sa Israel ay tinamaan ng tatlong missile na pinaputok ng mga rebeldeng Houthi.

Nauna rito, nangako ang nasabing mga rebelde na aatakehin ang mga sasakyang pandagat na may dalang kargamento ng mga Amerikano at Israeli.

Noong nakaraang Marso 6, ang bulk carrier na M/V True Confidence ay inatake rin ng mga rebeldeng Houthi habang binabagtas ang Dagat na Pula at Gulpo ng Aden, na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang Pilipinong marino, at pagkasugat ng tatlo pa.

Gayundin, 17 Filipino crewmen ng cargo vessel na Galaxy Leader ang binihag ng mga rebeldeng Houthi, na hindi pa pinalaya ng mga dumukot sa kanila.

Ang pag-atake sa Cyclades ay ang pangalawang matagumpay na pagtira ng mga rebeldeng Houthi nitong mga nakaraang araw, kasunod ng pag-atake sa barkong Andromeda Star na may flag ng Panama noong Abril 26.

Ang Department of Migrant Workers (DMW) ay naglabas ng Department Order 2 matapos isama ng International Transport Workers Federation at International Bargaining Forum ang Red Sea at Gulf of Aden sa listahan ng mga “war-like zones” o WLZs.

Iniutos ng DMW sa mga lisensyadong manning agencies na pumirma sa isang “affirmation letter” na nagsisiguro na ang mga barkong nakatakdang sakyan ng mga marinong Pilipino ay hindi maglalakbay sa pabagu-bago ng mga daanan ng dagat.

Ang sulat at ang detalyadong itinerary ng barko ay dapat isumite sa DMW sa panahon ng dokumentasyon ng mga kontrata sa pagtatrabaho ng mga tripulante o bago ang kanilang deployment.

Nanindigan ang DMW na ang DO No. 2 ay “naglalayon na ilayo ang mga Filipino seafarer sa pinsala.”

Sa kabilang banda, ang kautusan ay nag-uutos din sa mga Pilipinong tripulante na sakay ng mga sasakyang pandagat na idikit ang kanilang mga lagda sa affirmation letter, na isinagawa ng mga LMA, na kinikilala ang kanilang sasakyang-dagat ay hindi papasok sa Dagat na Pula o sa Gulpo ng Aden.

Ang liham ay dapat na i-upload sa Online Processing System ng DMW para sa sea-based kasama ang naprosesong karaniwang kontrata sa pagtatrabaho, “upang matiyak ang isang malinaw na proseso, pagtaguyod ng pananagutan at pagsunod sa mga bagong protocol ng kaligtasan,” ayon sa DMW.