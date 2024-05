Jersey #29 ni Arwind Santos niretiro

Surreal ang pakiramdam ni Arwind Santos nang tanggapin niya ang kanyang naka-frame na San Miguel Beer jersey No. 29 na napapaligiran ng mga dating kalaro, coach, pamilya at mga kaibigan sa gitna ng korte ng Philsports Arena sa Pasig City kahapon.

Ginanap ang maikling seremonya sa halftime ng laban ng Beermen at Blackwater sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup at nagsilbi itong pagdiriwang ng makulay at tanyag na karera ng 42-anyos na forward na nagsuot ng jersey #29 ng San Miguel.

“Hindi lahat ay nakakakuha ng ganitong uri ng pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, kay boss RSA (Ramon S. Ang), boss Al (Chua) at boss Robert (Non) sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon ,” sabi ni Santos.

Napabilang si Santos sa hanay ng mga tanyag na basketbolistang San Miguel na mayroong numero na niretiro ng pinakapanalong prangkisa ng PBA na kinabibilangan nina Allan Caidic (No. 8), Samboy Lim (No. 9), Yves Dignadice (No. 12), Hector Calma (No. 14) Olsen Racela (No. 17) at Ramon Fernandez (No. 19).

“Pareho itong masaya at malungkot dahil gusto mo pang makasama ang iyong mga teammates dahil alam mong makakatulong ka pa naman,” ayon kay Santos.

“Pero espesyal ito na nagretiro ako ng jersey ko pero hindi ibig sabihin na hindi na ako maglalaro. Ang jersey ko lang ang nagretiro. Nandoon pa rin ang passion at love ko sa basketball. Hindi natin masasabi, who knows baka babalik ako,” dagdag niya, pahiwatig sa possibleng pagbabalik niya sa malaking liga sa susunod na taon.

Gayunpaman, ang pagbabalik sa Beermen ay magiging mahirap dahil ang kanyang mga karapatan ay nananatiling hawak ng huling PBA team niya, ang NorthPort.

Si Santos ay ikalawang nakuha ng Air21 noong 2006 PBA Draft. Siya ay ipinadala sa San Miguel noong 2009 kung saan siya ay umunlad bilang isang malakas na tagadepensa.

Siya ay miyembro ng kinatatakutang “Death Five” ng San Miguel kasama ang retiradong si Alex Cabagnot at aktibo pa ring sina June Mar Fajardo, Marcio Lassiter at Chris Ross.

Ang dating star player ng Far Eastern University ay naging Most Valuable Player (MVP) noong 2013, nanalo ng Best Player of the Conference award ng dalawang beses at naging Finals MVP ng dalawang beses.