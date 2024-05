Daniel Padilla dinaan sa pagmumura ang pait

Usap-usap ang kagaspangang ipinakita ni Daniel Padilla habang umaawit sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan.

Mala-konsiyerto ang kaganapan at ang inaawit ni young master Padilla ay isang rock song na ang pamagat ay “Hinahanap-hanap Kita” na ang nagpasikat ay ang River Maya.

Bigay na bigay at damang-dama ang hindi maitatangging pag-e-emote ni Daniel lalo na nung binunhalit nito ang mga letrang: “At ngayon putangina may kapiling ka ng iba…” Kahit siguro mag-aaral sa unang baytang sa elementarya, lalo na sa mga bibo at matalas ang pag-isip, alam na alam na nila kung sino ang pinatutungkulan ng may kaarawan.

Paawa ba itong galawang ito ni Padilla? Iniiba niya ba ang kwento na tila siya pa talaga ang agrabiyado sa nangyaring hiwalayan nila ni Kathryn Bernardo? Hindi na ba niya kayang kimkimin ang sakit kaya ang pait, kung sumambulat mula sa kanyang bibig?

Ang daming mga tanong. Tanging anak lamang ni Karla Estrada ang may kasagutan sa mga iyan. Kung ginawa niya ito na sadya, alam na alam na gusto niyang mapag-usapan, huh! At sa totoo lang, naging matagumpay naman ang binatang minsan ay minahal ni binibining Bernardo.

Balitang-balita na sasasabak si Daniel sa isang action drama. May iniluluto ring bagong mga kanta para sa kanya para sa isang album. Kung paano ito tatanggapin sa merkado, at yayakapin ito ng mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya, tanging si Zaido at ang mga Pulis Pangkalawakan ang may kasagutan.

Dapat na maging matagumpay ang mga proyektong ito ni young master Padilla dahil pag ang mga ito ay sumemplang, pwede na talaga siyang mag-hello, love, good-bye sa kanyang karera.

**

Hindi napigilan ni aktor Tony Labrusca ang isang nagpapanggap na bulag na chikang pahayag mula sa isang alter account sa X. Bagamat burado na ang nasabing post, siempre ang boy at girl scouts sa Ekis na laging ihanda, naisalba ang pahayag.

Ang nilalaman nito, na in all caps pa man din ay: “NO NOT THIS CLOSETED ARTIST WHO’S HERE IN CEBU FLIRTING WITH ME WITH A STICKY AND NASTY LOOK AT BARRIO LAST SATURDAY. NOOOOO. SO ALL THE RUMORS WERE TRUE AFTER ALL. How Glorious!”

Alam na alam na si young master Labrusca ang pinatutungkulan nito dahil nga ang aktor ang bida sa “Glorious” at ang leading lady niya sa palatuntunang may mapangahas na tema, tungkol sa isang mas batang lalaki na may sekswal na relasyon sa mas may edad na babae, ay talaga pangmalakasan ang naging pagtanggap at panonood.

Ang reaksyon ni Labrusca sa halata namang inimbentong pahayag ay: “Some of you are too delusional.”

Matapos ipinahayag ni Anthony ang kanyang reaksyon sa nag-iilusyon sa post, agarang binura at nawala na rin ang alter account.

Sa ganang akin, tama lang na pinatulan ni Tony Labrusca ang nagpakalat sa pahayag. Dapat talaga, kino-call out ang mga wala sa hulog, katwiran at katinuan, mga bastos at malisyosong mga nilalalang. Hindi tama ang ganiyang pahayag sa social media. Huwag nawang gawing excuse ng mga nagmamagaling na nasa demokrasya tayo kaya pwede kong ipahayag ang mga gustong sabihin lalo na nga’t account at democratic space ko yun.

Sa kaso nitong kay ginoong Labrusca, alter account mo ang iyong ginamit, nagtatago sa pangalan at profile picture na hindi totoo. At nung timbog ka na at pinatulan, naduwag ka kaya ang ginawa mo, deleted ang post pati ang account. Kaya paano mo mapapaniwala ang lahat na as a matter of fact ang iyong ibinalandra at wala kang intensyong makapanira?

Eksaktamento at perpekto ang isang pangungusap na tugon sa iyo ni Tony Labrusca. Naway nauunawaan mo na kung bakit ka “delusional.”