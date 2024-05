2 barko ng PCG binomba ng tubig

Binomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard (CCG) ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard (PCG) noong Martes malapit sa Scarborough Shoal na kontrolado ng Tsina.

Nagtamo ng sira ang barko ng PCG na nagpapatrolya malapit sa pinag-aagawang bahura.

"Ang pinsalang ito ay nagsisilbing ebidensya ng malakas na presyon ng tubig na ginamit ng China Coast Guard sa kanilang panggigipit sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas," sabi ng pahayag na inilabas ng PCG.

Ang CCG ay muling naglagay ng 380-metro na hadlang sa pasukan sa shoal, isang tradisyunal na lugar ng pangingisda, na humaharang sa pagpasok sa tubig sa loob, sinabi ng pahayag.

Sinabi ng CCG na "pinaalis" nito ang dalawang barko ng Pilipinas mula sa tubig nito malapit sa Huangyan Island, na siyang pangalan ng Chinese para sa shoal.

Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, tinatanggal ang mga karibal na pag-aangkin mula sa ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas, at isang internasyonal na desisyon na walang legal na batayan ang pag-aangkin ng Beijing sa karagatan.

Ang mga bahura at bato na bumubuo sa Scarborough Shoal ay nasa 240 kilometro sa kanluran ng pangunahing isla ng Luzon ng Pilipinas at halos 900 kilometro mula sa Hainan, ang pinakamalapit na pangunahing kalupaan ng China.

Inagaw ng China ang shoal mula sa Pilipinas noong 2012 at mula noon ay nagtalaga na ng coast guard at iba pang sasakyang pandagat na sinasabi ng Maynila na hina-harass ang mga barko ng Pilipinas at pinipigilan ang mga mangingisda nito na makapasok sa lagoon na mayaman sa isda.

Ang insidente noong Martes ay dumating habang ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagdaraos ng isang pangunahing taunang pagsasanay militar na ikinagalit ng Beijing.

Ang Maynila at Beijing ay may mahabang kasaysayan ng mga alitan sa teritoryo sa South China Sea, na may ilang banggaan na kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at Tsina nitong mga nakaraang buwan, pati na rin ang paggamit ng water cannon ng CCG.