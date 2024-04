Tatlong araw na tigil pasada AARANGKADA

Ang grupong pangtransportasyon na PISTON ay magtitigil-pasada mula Abril 29 hanggang Mayo 1 upang iprotesta ang rekesitos ng pamahalaan na pagsasama-sama ng prangkisa ng mga operator ng jeepney sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang Abril 30 na deadline para sa sinasabing franchise consolidation at hindi na ito palalawigin.

Tutol ang PISTON at transport group na Manibela sa pagsasama-sama ng prangkisa dahil sa pag-aalala sa gastos at pagkawala ng indibidwal na pagmamay-ari ng mga unit at prangkisa ng jeep.

“Pakiusap namin sa mga commuter na hindi alam ang kalagayan ng mga driver at operator dahil ito ay laban ng mga mamamayan. Ito ay laban sa malawak na sektor ng mga mananakay,” pahayag ni Ruben Baylon, PISTON secretary general, ngayong linggo.

Ang PISTON ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema na kumukuwestiyon sa patakaran ng PUVMP at nangangatwiran na ang pagpasok sa mga transport cooperative ay dapat na boluntaryo.

Ang Korte Suprema ay hindi pa naglalabas ng Temporary Restraining Order laban sa tagapagpatupad ng nasabing programa ngunit iniutos ng gobyerno na magkomento sa petisyon.

Sinabi rin ng mga grupo na ang mga modernong jeepney na papalit sa mga tradisyonal ay masyadong mahal para sa mas maliliit na operator.