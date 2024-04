Kris Aquino, blooming masaya at masiglang-masigla

Happiness ang mga loyal at panatiko ni Kris Aquino dahil masigla, maaliwalas at blooming talaga siya habang nakikipagkwentuhan sa isang vlog.

Sa nasabing vlog, pinagdiriwang ang 17th kaarawan ni James Yao Jr. na mas tanyag sa palayaw nitong Bimby. Kapanson-pansin sa bidyo na masayang nagsasalaysay si Kristina Bernadette (tunay na pangalan ni Kris) tungkol sa kung paano sila nagkakila at naging mabuting magkaibigan ng isa sa mga ispesyal na panauhin ng nasabing pagdiriwang.

Ang mga mapapanood sa video ay patotoo na may better days talaga ang dating tinaguriang Queen of Talk. Ang magaan nitong aura at masayang pakikipagkwentuhan ay ibang-iba sa imaheng nakinta sa mga loyalista ni Aquino matapos nitong ibinahagi ang pinakabago niyang medical bulletin. Marami ang nabahala, nalungkot at mas lalong tumindi ang pagdarasal para sa kanyang paglakas at kagalingan. Kaya nga ang masigla at blooming na Kris, para sa kanyang mga panatiko, ay patunay na “God heals, love heals.”

Speaking of love heals, kung ang mga sumusubaybay sa romansa at pagmamahalan nina Kristina Bernadette at Batangas Bise Gobernador Marc Leviste ang masusunod, kasalan na ang gusto nilang susunod na kabanata para sa dalawa.

Kamakailan kasi, binahagi ni BG Leviste sa kanyang IG na ang gobenrador ng Batangas, si ginoong Hermilando Mandanas, ay malapit nang ikasal, sa susunod na buwan na nga ito.

Ang caption ni Marc sa kaganapan ay: “THE BIG REVEAL: Ang Governor ay…”

Dahil may usaping kasalan, sa comment section, ang mga loyalista ni Marc, malambing na tinanong kung ang susunod na ikakasal ay sila ni Kris.

Isang matapang na taga-subaybay ni BG Leviste ang nang-urirat kung kailan magaganap ang Leviste-Aquino wedding. Ang tugon niya dito ay sa pamamagitan ng isang emoji ng dalawang kamay na nakataas at heart sign.

Ang basa ng mga netizen dito, gusto niya ang tanong, hindi sarado ang kanyang pag-iisip at puso, at siyento porsiyento ang kanyang pananalig at pag-asa na sa pinakamalapit na hinharap, sa harap ng mga tao at sa Diyos, ay makapag-isang dibdib sila ni Kris.

Ilan pang nakakatuwang reaksyon mula sa mga netizen: “Ay, ikakasal na.”

Meron pang: “Sir, is it YES, Sir? Always praying for KRIS complete (recovery).” Panalo rin ang: “Vice-gov. Wish ko po kayo ikasal ni Ms. Kris dito sa Batangas.”

Sa totoo lang, bongga ang thinking at wishing at loud ng mga netizen, hindi ba naman. Malay mo, malay ko, malay nating lahat, sumang-ayon ang buong pwersa ng Sansinukob at ipagkaloob ang pagpapahalata na ito.

Sa aspektong legalidad, wala namang hadlang at tatanggi kung sakali mang sa pagpapakasal ang susunod sa kabanata para kay Marc at Kris.

Sa tingin ko, posibleng mangyari ito kung patuloy ang pagiging masigla at malakas ni Kris Aquino, na ang nakita natin sa video ay magtutuloy-tuloy at ang mga gamot na binigay sa kanya ay talagang bonggang-bongga ang nagagawa para sa kanyang kalakasan at paghilom.

Ipagdasal pa natin ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ni Kris Aquino at ang “love heals” na ibinibigay sa kanya ni Marc Leviste ay walang kapantay na kasiglahan at kabutihan ang ibinibigay sa kanya.