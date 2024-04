Lovi Poe at Nadine Lustre, Morenas sa Milano

“At kung ikaw ay mag-aasawa, ang kunin mo ay Pilipina, pagkat magaganda ang Pinay…,” letra mula sa folk rock classic na “Pinay” na ang kumanta ay ang Manila Sound icon Florante.

Sa kasalukuyan nating panahon, ang pinaka-panalong pagpapakilala sa gandang Filipina ay ang sa “Win Your Heart” ang Binibining Pilipinas theme song na ang bagong bersyon nito ang Southeast Asian Pop Superstars SB19 ang kumanta sa bago nitong areglo. Ang bahagi ni Stell Ajero ang nagpapakilala sa dakilang ganda ng mga Pilipina: “She’s the perfect symbol of a people rich in heritage and love, what a lovely, pretty, captivating, so exciting, these girls will surely win your heart….” Ilang halimbawa lamang ang mga anthem na ito na patotoo sa alindog, ganda at pangrahuyo ng mga kababaihang Pilipina.

Dalawa sa pinakapanalong Pilipina sa kasalukuyan ay ang award-winning dramatic actresses na sina Lovi Poe at Nadine Lustre na talaga namang akmang-akma ang caption ni Lourdes Virginia (tunay na pangalan ni Poe) sa kanyang IG reel na “Morenas in Milano” kung saan nagsanib pwersa ang dalawang bathaluman,

Nasa Italian fashion capital sina Lovi at Lustre at sa larawan nga at sa video na ibinahagi ni Mrs. Monty Blencowe, stunning ang dalawa sa kanilang mga kasuotan at litaw na litaw nga ang kanilang kayumangging kaligatang skin tone.

Super model things ang awrahan ni Poe na naka-cropped top, may pa peek-a-boo sa black brassiere, palaban ang trimmed abdomen, denims at high boots. Itsurang malamig ngayon sa Milano, mala-Elsa ang projection your honor ni Lovi, “The cold never bothered me anyway.”

Ang kasintahan naman ni Christophe Bariou, slay kung slay sa kanyang Ivy League preppy look na talaga namang cold clime appropriate ang monochromatic ensemble niya na chocolate brown coat, cream pants at black pull over.

Napaganda naman talaga nitong Morenas in Milano na payanig nina Lovi at Nadine. Naway hindi ito ang huling pagsasama nila sa ganitong kaganapan na nagsusumigaw na patotoo sa kagandahan ng mga Pinay at kung bakit sila ay mga perpektong simbolo ng mga taong mayaman sa pamana at pagmamahal.