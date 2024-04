Maris Racal at Anthony Jennings, bidang-bida na

Alis na diyan, DonBelle! Ang mas minamahal at sinuportahan na talagang team up mula sa “Can’t Buy Me Love” ay ang Snorene, ang portmanteau para kina Snoop at Irene Tiu, mga katauhang binibigyang buhay nina Maris Racal at Anthony Jennings.

Sinong mag-aakala na dahil lang sa isang eksenang si Tiu (Racal) ay di sinasadyang maapakan ang dumi sa kalye, na buong kaartehan ang reaksyon, eh siyang magiging simula sa pakilig nilang dalawa ni Snoop sa drama seryeng naging matagumpay naman talaga.

Parehong may mga kasintahan na sina si Racal, si Rico Blanco ang opisyal nitong boyfriend, at si Jennings naman, may non-showbiz nobya na mahigit sa limang taon.

Click na click sa mga manonood ang kanilang kwentong langit ka, lupa ako at siya ay jologs na squammy at ako ay rich Chinoy bratinella.

Sa totoo lang, marami nga ang nagsasabi na dahil masyadong madrama ang pinagdadaanan ng mga katauhan nina Belle Mariano, si Caroline at si Donny Pangilinan, bilang Binggo, parang malamyos at sariwang hangin sa balana at madlang pipol ang Snorene tambalan.

Dahil nga mukhang nakita na ang maaring taguriang millennial Taray at Kulit, ang MaTon, umaariba na ang mga proyekto, huh! May pelikula silang maglulunsad in a major, major way sa kanilang tambalan na ang hahawak ay ang award winning at box office director Jason Paul Laxamana. Kasado na rin ang isang teleserye na sila na talaga ang bida-bida at isa pang palatuntunan na sa Viu, itatanghal kaya malamang sa hindi, Korean romantic comedy na bibigyang muli ng Filipino adaptation.

Naku, naku, naku, may bagong mamahalin at hahangaan ang lahat. Sa totoo lang. Palakpakan na may kasamang sigawan para tambalang MaTon. Maris Racal at Anthony Jennings. Mahusay kayo, mabuhay kayo!

**

Shookt at talagang bagsak panga ang A’Tin, ang fandoms ng tinaguriang Southeast Asian Pop Superstars SB19, dahil ang kanta ni Ken Suson, na bilang solong mang-aawit ay ginagamit ang Felip, ang “Palayo” trending topic sa Ekis at mga banyagang casual pa ang manghang-mangha sa video nito at gustong-gusto ang kanta ni Suson na 2021 pa nung unang inilapag sa merkado.

Sa X, mababasa ang mga postibong komento sa awit, at siempre pa, kasama na sa mga pinupuri ay ang visual, fashion sense, sexiness, boses ni Ken. Iba talaga ang dating ni Suson, huh! Ikaw na nga talaga ang Pambansang Guapo ng Pilipinas, huh!

Samantala, super matagumpay ang “Pagtatag Finale” concert sa Dubai at makikita sa mga larawan at bidyong ibinabahagi sa social media, ay full house ang concert venue.

Ang susunod na bansang dadalhin ng Mahalima ang konsiyerto ay sa Japan bago bumalik sa Pilipinas.

Sa 3 Mayo, ilalabas ang kanilang bagong kanta, ang “Moonlight” na artistic collaboration ng SB19 kasama sina Grammy nominated singer Ian Asher at Chinese producer Terry Zhong.

Umaasa ang buong A’Tin sa “Pagtatag Finale” concert sa Araneta Coliseum ay kantahin ang bagong awit ng PPop Kings.