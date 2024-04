SBP maganda ang impresyon kay Boatwright

Maganda ang impresyon ng naturalization prospect na si Bennie Boatwright nang makilala niya si Samahang Basketbol ng Pilipinas president Al Panlilio noong Sabado sa Fairways Grill sa loob ng Manila Golf and Country Club sa Makati.

Kasama sina SBP executive director Erika Dy, Gilas Pilipinas coach Tim Cone at team manager Richard del Rosario, nananghalian si Panlilio kasama si Boatwright, na ikinokonsiderang sumailalim sa naturalization para tulungan ang national squad sa mga major international events.

Sinabi ni Panlilio na napakagaan at kaswal ng kanilang pagkikita.

“It was a very pleasant lunch, kwentuhan, me just finding out who he is, how he is; it was very relaxed, he even tried halo-halo,” sabi ni Panlilio. “Bennie is very mild-mannered, maamo yung character niya, very respectable.”

Ibinahagi ni Panlilio ang kanyang mga unang impresyon kay SBP chairman emeritus Manny Pangilinan at SBP vice president Ricky Vargas, na nagsasabing "parang mayroon kaming tamang tao."

Dumating sa bansa ang 6-foot-10 Boatwright pasado hatinggabi noong Huwebes mula sa China kung saan siya naglaro para sa Shanxi Loongs sa Chinese Basketball Association.

Siya ay mananatili sa bansa ng ilang araw bago bumalik sa Los Angeles upang ayusin ang kanyang mga gawain bago ang mahaba, nakakapanghinayang mga yugto ng naturalisasyon.

Isang kapalit na import para sa Beermen, na nagpatuloy upang makuha ang titulo ng Philippine Basketball Association Commissioner’s Cup kamakailan, ang Boatwright ay gumawa ng mga unang hakbang tungo sa pagiging isang Filipino citizen sa kanyang pagdating, tinahak ang parehong landas na tinatahak ng sikat na sikat na si Justin Brownlee.

“I told him (Boatwright) that he’s a bigger, younger version of Brownlee,” sabi ni Panlilio. “He’s very excited to be chosen, to be part of the Gilas journey.”

Habang si Brownlee, na nabigyan ng pagkamamamayan ng Pilipinas noong Enero 2023, ay nananatiling nangungunang reinforcement ng Gilas Pilipinas, ang 27-taong-gulang na Boatwright ay maaaring pumasok sa loob ng susunod na ilang taon sakaling makita ni Cone ang pangangailangan para sa isang mas kahanga-hangang naturalized na manlalaro, lalo na sa pagtungo sa FIBA World Cup Qualifiers.

Ibabandera ni Brownlee ang Gilas sa 2 hanggang 7 Hulyo 2024 Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia, kung saan ang mananalo ay makakakuha ng passage sa Paris Summer Games.

Bago naging pro, naglaro si Boatwright ng college ball sa University of Southern California.

Nababagay siya sa 106 na laro ng National Collegiate Athletic Association para sa Trojans at nag-average ng 14.5 puntos, 5.1 rebounds at 1.8 assists. Bagama't hindi napili sa 2019 National Basketball Association (NBA) draft, nagningning ang Boatwright sa NBA G League at sa Libertadores De Queretaro league sa Mexico.

Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang PBA debut, pinalitan si Ivan Aska at kinoronahan ang kanyang sarili at ang San Miguel bilang Commissioner’s Cup champions.

Sinabi ni Panlilio na tuwang-tuwa si Boatwrigt sa posibilidad na maging bahagi ng Philippine team na makakarating sa 2028 Olympics sa Los Angeles.