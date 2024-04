Bumuo ng alyansang militar ang Australya, Britanya at Estados Unidos na tinawag nilang AUKUS. Bunsod ito ng pagpapalawak ng tinatawag na “naval projection” ng hukbong dagat ng Tsina sa rehiyong Pasipiko o ang paglalayag ng kanilang mga barkong pandigma saanmang dagat sa silangan nila.

Layunin ng AUKUS na tablahin kung hindi man pigilin ang lumalakas na impluwensyang militar ng Tsina sa Asya at Pasipiko. Sa madaling salita, ayaw nilang masapawan sila ng Tsina pagdating sa pagpapakita at pagpaparamdam ng pwersa saanman sa mundo.

Dating walang karibal ang Estados Unidos at kaalyado nitong Australya sa pagpapadala ng mga barkong pandigma sa mga karagatan sa rehiyon kahit walang umiiral na digmaan. Ngayong may dalawang aircraft carrier na ang Tsina at mga submarino, at lumilikha pa sila ng marami nito upang tapatan ang lakas ng hukbong dagat ng Estados Unidos, hindi na basta-bastang makakapaghari-harian ang mga Amerikano sa bakuran ng mga Intsik.

Bagaman lyamado ang AUKUS sa Tsina, isa laban sa tatlo, mukhang hindi pa sila kuntento at bukas na pasalihin sa kanila ang Japan upang mas lumakas ang kabuuang pwersang naval ng alyansa. Malalaman ang pagsali ng mga Hapon sa AUKUS sa pagkikita at pag-uusap ng kani-kanilang lider ngayong araw.

Yaman din lamang na bukas ang AUKUS na dagdagan ang kanilang miyembro, marapat din sigurong pasalihin ng alyansa ang Pilipinas na inaargabyado ng Tsina.

Marahas na itinataboy ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino malapit sa Ayungin Shoal, pati na ang mga nagdadala ng pagkain, tubig at gasolina para sa mga sundalo na nakahimpil sa nakabahurang BRP Sierra Madre roon. Sampal sa atin na ginagawa nila ito sa sariling bakuran natin. Upang matigil na ang pagsisiga-sigaan ng Tsina sa West Philippine Sea, sumali na tayo sa AUKUS.

Pangunahing layunin ng AUKUS ang pagbabantay sa karagatan ng rehiyong Indo-Pasipiko gamit ang mga armadong submarino. Bagaman walang ganitong barko ang Pilipinas, pwede naman sali-pusa muna tayo sa AUKUS hanggang sa magka-budget at makabili tayo ng mga mamahaling submarino.

Kailangan na Pilipinas ang kakamping malalapitan sa oras ng kagipitan kaya maiging kakosa at kapanig natin ang mga malalakas na kasapi ng AUKUS. Siguro naman ay hindi aatras ang AUKUS sa sinumang butangero na aargabyado sa kasamahan nila. Kaya magiging ayos ang Pilipinas sa AUKUS.