Sibling rivalry sa PBA

Ang San Miguel Beer ay nananatiling walang talo sa tatlong laro sa Philippine Basketball Association Philippine Cup.

Ngunit ang nagtatanggol na kampeon ay naghahanda para sa kanilang pinakamalaking pagsubok sa kanilang laban sa Barangay Ginebra San Miguel sa Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Nakikita ni Beermen coach Jorge Galent ang engkuwentro bilang isang sukatan kung nasaan ang kanilang competitive level ngayon sa maagang yugto ng kanilang bid para sa isa pang grand slam.

“Definitely (it will serve as our gauge), Ginebra is one of the strongest teams here. We just have to prepare against them,” sabi ni Gallent. “We have to be consistent, and we have to give our 48 minutes of energy for us to have a chance of beating them.”

Ang San Miguel ay nasa roll matapos manalo sa unang tatlong simula nito.

Tinalo ng Beermen ang Phoenix sa isang nakakumbinsi na paraan, 116-102, noong Easter Sunday kasunod ng mahabang pahinga upang bumuo ng magandang momentum bago ang kanilang marquee match laban sa Kings.

Ang Ginebra ay nasa isang two-way logjam sa ikatlong puwesto katabla sa NorthPort na may magkaparehong 3-1 win-loss card.

Bukod sa pare-parehong mga numero mula sa isang malusog na June Mar Fajardo, Jericho Cruz at Marcio Lassiter, tinitingnan din ni Galent si CJ Perez na nagdadala ng lakas para sa San Miguel na humakot ng panibagong panalo.

Si Perez ay nagmula sa personal na season-best na 32 puntos at nagpakita ng mas mahusay na panlabas na sniping kasunod ng All-Star break na tumama ng 4-of-8 three-pointers.

“CJ is a guy that knows his skills work in practice. He comes early, he shoots early and after practice he stays there and he shoots,” sabi ni Gallent.

“What I’m saying is he’s developing his three-point shot which we’re very happy about. Definitely, he’s a slasher but the only thing he needs is confidence in his three-point shot which is here already. He should be a hard guy to stop,” dagdag niya.

Ang produksyon ni Perez noong huli ay dumating matapos mag-average ng kaunting 7.0 points, 3.0 rebounds at 1.0 assists sa kanyang unang dalawang laro.

“In the first two games, I have to admit that I’m a bit hesitant. I get my rhythm by attacking but as coach said I just have to be confident hitting threes,” sabi ni Perez.

Nagkaroon ng pagkakataon ang Commissioner’s Cup Finals Most Valuable Player na magsanay sa kanyang outside shooting sa All-Star Game na naglalaro para sa Team Mark kung saan umiskor siya ng 39 puntos na itinampok ng pitong three-pointers.

“I’m getting my three-point shots to fall and hopefully it will be the same in our next games,” sabi ni Perez.