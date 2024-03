Letran inuwi ang tropeo sa NCAA junior basketbol

Winakasan ni Syrus Silorio ang natitirang lakas ng University of Perpetual Help System Dalta sa Game 3 ng kanilang duelo upang talunin ang Junior Altas, 93-76, at iuwi para sa Letran ang National Collegiate Athletic Association Season 99 juniors basketball championship kahapon sa FilOil EcoOil Center sa San Juan.

Ibinuhos ng forward ang 13 sa kanyang 27 puntos sa fourth quarter, kabilang ang anim na sunod na buslo, upang simulan ang huling canto ng paglayo sa kalaban matapos makitang lumiit ang lamang nila sa anim na lang sa ikatlong quarter.

“Mas mahirap ang pagkapanalo sa championship na ito kaysa noong nakaraang taon. It was definitely a big challenge for me, for us,” sambit ni Squires head coach Allen Ricardo.

Malakas na naglaro si Silorio sa winner-take-all game para bumawi sa kanyang pagkakamali sa Game 2 kung saan hindi niya naipasok ang dalawang freethrows sa huling siyam na segundo na maaari sanang magtapos sa serye at sa halip ay pinahintulutan ang Perpetual na makatakas at manalo sa iskor na 91-90.

Nag-shoot si Silorio ng 12 sa 21 tira mula sa field, humakot ng limang rebounds at nagbigay ng anim na assists para sa Squires, na nadagdagan ang kanilang hakot na titulo sa 14.

“Honestly, after that loss, the following morning na-down talaga ako. Pero sabi ko sa kanila babawi ako sa Game 3 at ginawa ko. This (championship) is for my coaches,” sabi ni Silorio matapos ang laban.

Ang graduating na beterano sa Letran na si Jonathan Manalili ay nagtapos naman ng may 19 puntos mula sa 8-of-12 shooting clip at naging banta sa depensa na may anim na steals at limang assist na susi upang maitanghal na Finals Most Valuable Player.

Nagdagdag si Daniel Padilla ng 17 puntos habang si George Diamante ay lumandi ng double-double na 11 rebounds at siyam na puntos para sa koponang taga-Intramuros.

Nagkaroon ng pagkabalisa ang Letran sa third quarter matapos ang 13-point lead nito sa first half ay nabawasan, 63-57, may 3:30 na natitira, matapos makaiskor si Aries Borja sa isang layup.

Ibinalik ni Manalili sa double digit ang lamang ng Squires matapos maubos ang late triple patungo sa fourth period.

Sumunod ay binuksan ni Silorio ang huling 10 minuto ng ballgame gamit ang floater bago ang dalawa pang basket. Gumawa rin ng sariling 6-0 run si Padilla para bigyan ang Letran ng pinakamalaking kalamangan, 81-62, wala pang limang minuto ang natitira.