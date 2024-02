Kris Bernal enjoy sa motherhood

Inamin ng aktres na si Kris Bernal na isa sa pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay ay ang pagpasok niya sa tinatawag niyang “favorite era” at sa kanyang IG, ibinahagi niya ang kanyang naging reflection sa most important role niya sa buhay at ito ang pagiging mommy kay Hailee.

“I never knew how much love my heart can hold until you made me a mama, [Hailee Luca],” saad ni Kris. “Being a mama is my favorite era.”

Aminado naman siya na kahit minsan ay “strange” at minsan ay “overwhelming” na para sa kanya ang karanasan ay grateful pa rin siya sa pagiging mommy.

“My to-do list is always full but so is my heart. I’m always on the verge of a meltdown but I’d be lost without her. My days feel long but they also go by in the blink of an eye. I sometimes feel suffocated by motherhood but I also found my purpose. I feel so many emotions in one day,” sabi ni Kris.

Dagdag niya, ang pagiging ina man ang pinaka “challenging” rolecna ginampanan niya pero ito naman ang “most rewarding” days ng kanyang buhay.

“From the sleepless nights to the endless worries, I carry the weight of my little one’s world on my shoulder[s],” sabi ni Kris.

Bilang ina, hindi raw siya perpekto dahil may mga pagkakataong nagkakamali siya, nakakalimot, o minsan ay nawawalan ng kontrol ngunit at the end of the day, walang makakapantay sa pagmamahal niya sa kanyang anak.

“And, at the end of every day, no matter how exhausted, burnt out, overwhelmed, and behind I am with the world, I just do it. Because I’m a mother. I wouldn’t want it any other way,” saad ng aktres.

“I realized I was replaceable in every other role in life, except for MOTHER, so I invested my time and energy wisely,” dagdag niya.

August 2023 nang ipanganak ni Kris ang panganay nilang anak ng asawang si Perry Choi.