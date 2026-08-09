Two barangays in Hermosa, Bataan, Sto. Cristo and Almaden, experienced flooding on Sunday, 9 August, as heavy rains continued to affect the province.
According to Mayor Anne Adorable-Inton, "May naiulat na pong pagbaha sa ilang bahagi ng mga kalsada dahil sa patuloy na pag-ulan."
"Para sa mga pamilyang nakakaranas na ng pagbaha o nasa lugar na kinakailangang lumikas, bukas po ang ating evacuation center sa Brgy. San Pedro," she said.
Adorable-Inton urged residents in affected areas to evacuate when necessary and prioritize the safety of their families. She also called on the public to remain vigilant and heed advisories and warnings from the local government.
The Hermosa local government activated its evacuation center in Barangay San Pedro on Saturday, ensuring that the facility was ready to accommodate evacuees as heavy rainfall brought by the southwest monsoon or Habagat continued.
"Kasama natin ang ating MDRRMO na si Sir Glenly Monje at ang mga staff na nakaduty upang siguraduhing mabilis ang tugon ng ating team ngayong panahon ng bagyo," Adorable-Inton said.
Bataan remains under a Red Heavy Rainfall Warning issued by state weather bureau PAGASA.