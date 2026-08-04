Class suspensions are observed in some areas of the country on 5 August due to the inclement weather brought by tropical depression Maymay and southwest monsoon.
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LUZON
Baguio City- preschool to grade 12, public and private schools (Alternative learning mode to be implemented)
Province of La Union- all levels, public and private
Benguet
Atok- all levels, public and private schools
Kapangan- preschool to Senior High School, public and private schools
Kibungan- kinder to Senior High School, public and private schools
La Trinidad- all levels, public and private schools
Sablan- all levels, public and private - (Alternative learning mode to be implemented)
Tublay- preschool to senior high school (including Alternative Learning System), public and private schools (Alternative learning mode to be implemented)
Cavite
Alfonso- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Naic- all levels, public and private schools (Alternative learning mode to be implemented)
Tanza- all levels, public and private schools
Zambales
Botolan- all levels, public and private schools
Cabangan- all levels, public and private schools
Pangasinan
Aguilar- all levels, public and private - no face-to-face classes; advisories for alternative learning modes observed
Alaminos- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Anda- all levels, public and private
Bani- all levels, public and private - no face-to-face classes; advisories for alternative learning modes observed
Basista- kinder to senior high school, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Bayambang- all levels, public and private
Binmaley- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Bolinao- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Bugallon- all levels, public and private no face-to-face classes; advisories for alternative learning modes observed
Calasiao- all levels, public and private
Infanta- all levels, public and private
Lingayen- all levels, public and private
Malasiqui- all levels, public and private - no face-to-face classes; advisories for alternative learning modes observed
Mangatarem- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Mapandan- all levels, public
San Carlos- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Sta. Barbara- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Sual- all levels, public and private (Alternative learning mode to be implemented)
Urdaneta- all levels, public and private