Nagawang pigilan ni Alex Eala ang tangkang back-to-back title defense ni Leylah Fernandez sa Mubadala DC Open matapos umabante sa quarterfinals nitong Huwebes, ika-30 ng Hulyo.
Agad na kumana si Eala sa unang set at sinamantala ang mga errors ng Canadian player upang makuha ang maagang bentahe, bago tuluyang angkinin ang set, 6-2, pabor sa Pinay.
Bagama't tangan ni Eala ang momentum, nagawa pa ring makabawi ni Fernandez sa ikalawang set matapos magtala ng malaking 5-1 kalamangan na tila magpapahaba pa sa laban.
Ngunit nagtala ang Canadian ng sunod-sunod na unforced errors, na sinamantala ni Eala upang makahabol at maitabla sa 6-6 ang set. Sa tiebreak, tuluyan nang sinelyuhan ng Pinay ang panalo, 7-6 (7-1), upang tapusin ang laban sa straight sets, 6-2, 7-6(1).
Pinuri naman ni Eala si Fernandez matapos ang kanilang mahigpit na sagupaan.
“Credits to Leylah. She put me in a really tough position. I’m super proud of how I fought and how I stayed in there,” ani Eala.
Naging susi sa panalo ni Eala ang 46 unforced errors ni Fernandez, kumpara sa 19 lamang ng Pinay. Sa kabila ng pagkakabaon sa 1-5 sa ikalawang set, nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon at kumpletuhin ang isa na namang impresibong comeback.
Samantalang, patungo sa quarterfinals, makakahrap ni Eala ang mananalo sa laban nina Elina Svitolina ng Ukraine, at Polina Kudermetova ng Russia.