Idineklara ng Pamahalaang Panlalawigan ng Marinduque ang Biyernes, ika-31 ng Hulyo, bilang espesyal na non-working holiday bilang paggunita sa Battle of Paye Day.
Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 067, na inilabas at nilagdaan ni Marinduque Governor Melecio J. Go, itinakda ng Republic Act No. 9749 ang Hulyo 31 ng bawat taon bilang espesyal na non-working holiday sa buong lalawigan ng Marinduque upang gunitain ang tagumpay ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa Labanan sa Paye sa bayan ng Boac.
Suspendido ang klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan, gayundin sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga mahahalagang serbisyo tulad ng mga ospital, disaster response, public safety, at rescue operations.
Hinikayat din ng pamahalaang panlalawigan ang publiko, mga ahensya ng gobyerno, mga negosyo, at mga civic organization na makiisa sa mga aktibidad bilang paggunita at pagbibigay-pugay sa mga bayani ng Labanan sa Paye.