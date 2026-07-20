Hindi nakaligtas ang Pinoy Big Brother: Celebrity Collab winner na si Mika Salamanca sa hinaing ng maraming Pinoy na nakatira sa condominium. Sa kanyang pinakabagong vlog, ipinasilip ng aktres ang umano'y nakagugulat niyang billing sa kuryente.
Bago pa man niya buksan ang billing statement, tila dama na niya ang tinawag niyang "nakakaiyak" na bayarin.
"Huh? Teka lang, aray ko naman," ang naging reaksyon ng aktres nang makitang tumataginting na P39,469.33 ang kanyang bill sa kuryente.
"Nagmahal 'yung kuryente ko... lalo!" daing pa niya.
Paliwanag ni Mika, hindi naman daw sila maaksaya sa paggamit ng mga gamit sa bahay.
"Grabe naman 'yan! Take note guys, lagi akong nasa trabaho. Umuuwi ako gabi na, minsan madaling araw na. Ilan 'yung kuwarto sa condo? Tatlo. Pero kasi, hindi nag-a-aircon lagi 'yung mga tao doon sa bahay. Tapos isa lang ang TV ko, isa lang 'yung electric fan. 'Yung microwave minsan lang gamitin kasi hindi nagluluto," aniya.
"Nahiya pa kayo, 'di pa ginawang 40 [thousand]," hirit pa ng aktres.
Dagdag pa ni Mika, pinayuhan siya ng kanyang ina na malaki talaga ang pagkakaiba ng bayarin sa condo kumpara sa sariling bahay. Kaya naman laking pasasalamat niya na sa wakas ay nakamit na niya ang pinapangarap na sariling tahanan.
"Kaya super tuwa ko talaga na magkakabahay na ako. Panginoon, Lord, thank you so much!"
Aniya sa vlog, tapos na ang interior ng kanyang bagong bahay at ang labas na lamang nito ang tinatapos.