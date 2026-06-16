Sharon rumesbak sa ‘maleta’ issue: 'Ang kakapal ng mukha ninyo'

Pinabulaanan ni Sharon Cuneta ang paratang ng mga dating bodyguard ni Zaldy Co na diumano'y tumanggap din ang asawa nitong si Kiko Pangilinan ng maletang naglalaman ng limpak-limpak na salapi bilang government kickback mula sa mga flood control project.
Sa isang press conference sa Quezon City na ginanap nitong Martes, naglabas bilang ebidensya ang mga kinilalang "18 ex-marines" ng isang larawan nina Pangilinan at Cuneta kasama ang kanilang mga dating security aide.
Dahil dito, nagngitngit sa galit ang Megastar at ipinost ang kanyang saloobin online.
"Talaga ba, magbibigay kayo ng maleta sa amin SA MARAWI PA???!!! Ang kakapal ng mukha ninyo talaga, sukdulan!!!," aniya.
Ayon sa aktres, kuha ang larawan noong May 2025 elections sa Marawi at walang anomang kinalaman sa isyu ng flood control.
"Eto, nagte-taping pa ako ngayon—nagbabanat pa rin ng buto at lumalaban nang patas, dahil lahat ng meron kami, PINAGHIHIRAPAN NAMIN!!!... Bahala na ang PANGINOONG Diyos sa inyo. ALAM NIYA KUNG SINO ANG TOTOONG SUMUSUNOD AT SUMASAMBA SA KANYA!!! WALA KAYONG KWENTANG TAO!!!," dagdag pa niya.
Para naman kay Pangilinan, lumabas lamang ang akusasyon matapos mabalita ang kanyang nalalapit na pag-upo bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na nag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto.
“They just want to stain my reported appointment. The attempts to sully my character have no basis whatsoever,” pahayag ng senador.