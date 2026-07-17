Tinawag ng Department of National Defense (DND) na isang anyo ng racism and moral bankruptcy ang AI-generated video na inilabas ng state-controlled media ng Tsina na China Daily, na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy.
Sa isang matapang na pahayag, kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naturang video, na aniya ay ginawa pang katatawanan ang mga pangha-harass na nararanasan ng mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea.
Ayon kay Teodoro, ipinakikita ng naturang aksyon ang kawalan ng moralidad at kahihiyan ng isang bansang naghahangad na maging lider sa rehiyon.
Binigyang-diin din ng kalihim na lalong pinatutunayan ng insidenteng ito ang pagiging tama ng polisiya ng DND at ng Armed Forces of the Philippines na iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan o na contact sa kanilang mga Chinese counterpart.