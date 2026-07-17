Nasawi ang isang 14-anyos na dalagita matapos umanong matuklaw ng isang king cobra sa Barangay Batian, Maitum, Sarangani Province.
Ayon sa salaysay ng lolo ng biktima, nagtungo ang dalagita kasama ang tatlo nitong pinsan sa isang ilog upang maligo nang biglang sumulpot ang naturang ahas.
Dahil siya ang nakatatanda sa kanilang grupo, hinarap umano niya ang ahas upang maprotektahan ang kanyang mga pinsan. Sa kasamaang palad, natuklaw siya ng ahas sa likurang bahagi ng kanyang katawan.
Ang king cobra ay kilala bilang isa sa mga pinakamakamandag na uri ng ahas sa mundo.
Samantala, personal na nagtungo sa burol ang alkalde ng Maitum na si Mayor James Reganit upang makiramay sa naulilang pamilya.