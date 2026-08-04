Ibinasura ng Sandiganbayan Second Division ang mosyon ng prosecution na alisin si dating Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kasong graft na kinakaharap nito kasama si Senador Jinggoy Estrada.
Sa 12-pahinang resolusyon na inilabas noong Lunes, ika-3 ng Agosto, sinabi ng korte na kawalan ng sapat na batayan ang dahilan ng pagtanggi sa Motion for Leave to File Amended Information na inihain ng prosekusyon noong ika-29 ng Hunyo 2026.
Layunin din ng nasabing mosyon na alisin si Bonoan sa kaso upang magamit siya bilang state witness sa usapin ng di umano'y anomalya at korapsyon sa mga proyekto ng DPWH.
"Since accused Estrada has already been arraigned and the proposed amendment by the prosecution being substantial rather than formal in nature, the original information cannot be amended without prejudicing the rights of the accused," pahayag ng Korte.
"At this stage of the proceedings, the Court finds that the exclusion of accused Bonoan would unduly restrict the defenses available to accused Estrada. Accused Bonoan's participation as a co-accused may bear upon the presentation of evidence, the determination of the parties' respective roles and the full ventilation of the issues surrounding the alleged offense," dagdag pa nito.
Sina Estrada at Bonoan ay nahaharap sa kasong graft kaugnay ng umano'y pagkuha ng P213 million na kickback mula sa P855 million flood control project sa Bulacan.
Inakusahan ang dalawa na minanipula ang 2025 national budget at ang mga kontrata nito upang maibigay ang proyekto sa mga napiling contractor kapalit ng ilegal na komisyon.
Nilinaw naman ng Sandiganbayan na bagamat ibinasura ang kasalukuyang mosyon, hindi pa rin tuluyang isinasara ang pinto para maging state witness si Bonoan sa tamang yugto ng paglilitis kung makakasunod ang prosekusyon sa mga alituntunin ng batas.