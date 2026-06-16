Tab Baldwin nagbitiw bilang Ateneo Head Coach matapos ang trahedya sa Aurora

Nagbitiw sa kanyang posisyon bilang head coach ng Ateneo de Manila Blue Eagles si Tab Baldwin kasunod ng pagkamatay ng dalawa nitong manlalaro habang nagsasagawa ng training camp sa Dipaculao, Aurora.
Sa isang press briefing, kinumpirma ng Ateneo na tinanggap nila ang pagbibitiw ni Baldwin, gayundin ng team manager na si Epok Quimpo.
Samantala, sinabi ng CIDG-PNP na patuloy nilang iniimbestigahan ang insidente at hindi nila isinasantabi ang posibilidad na may kinalaman ito sa homicide o hazing, batay sa mga paunang resulta ng kanilang imbestigasyon.