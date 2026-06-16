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DYARYO TIRADA

Tab Baldwin nagbitiw bilang Ateneo Head Coach matapos ang trahedya sa Aurora

ATENEO basketball head coach Tab Baldwin is one of several Ateneo officials summoned by authorities in relation to the drowning incident that resulted in the death of two players.
ATENEO basketball head coach Tab Baldwin is one of several Ateneo officials summoned by authorities in relation to the drowning incident that resulted in the death of two players.PHOTOGRAPH courtesy of UAAP
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Nagbitiw sa kanyang posisyon bilang head coach ng Ateneo de Manila Blue Eagles si Tab Baldwin kasunod ng pagkamatay ng dalawa nitong manlalaro habang nagsasagawa ng training camp sa Dipaculao, Aurora.

Sa isang press briefing, kinumpirma ng Ateneo na tinanggap nila ang pagbibitiw ni Baldwin, gayundin ng team manager na si Epok Quimpo.

ATENEO basketball head coach Tab Baldwin is one of several Ateneo officials summoned by authorities in relation to the drowning incident that resulted in the death of two players.
Tab Baldwin, team manager step down from Ateneo
ATENEO basketball head coach Tab Baldwin is one of several Ateneo officials summoned by authorities in relation to the drowning incident that resulted in the death of two players.
DOWN GOES TAB: Baldwin, Quimpo resign amid drowning probe

Samantala, sinabi ng CIDG-PNP na patuloy nilang iniimbestigahan ang insidente at hindi nila isinasantabi ang posibilidad na may kinalaman ito sa homicide o hazing, batay sa mga paunang resulta ng kanilang imbestigasyon.

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