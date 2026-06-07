Philippine mango, umabot na sa merkado ng Canada

Itinuturing na makasaysayan ang kauna-unahang komersyal na pagpapadala ng Pilipinas ng sariwang Carabao mangoes patungong Toronto, Canada.
Ang mahalagang hakbang na ito ay nagbukas ng mas malawak na oportunidad para maipakilala at maipamahagi ang mga de-kalidad na tropical fruit ng Pilipinas sa merkado ng North America.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyong Marcos na palawakin ang mga pamilihang pagluluwasan ng mga produktong agrikultural ng bansa at mabawasan ang pagdepende sa mga tradisyunal na merkado.
Binigyang-diin ni Laurel na isa itong malaking tagumpay para sa Carabao mango, isa sa mga pinakakilalang produktong pang-eksport ng Pilipinas. Aniya, nararapat lamang na mas maraming tao sa iba’t ibang panig ng mundo ang magkaroon ng pagkakataong matikman ang isa sa mga ipinagmamalaking prutas ng bansa.
Ang nasabing shipment ay kasunod ng kauna-unahang pagluwas ng sariwang manggang Pilipino sa Roma, Italya noong nakaraang taon, na nagsilbing mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng pandaigdigang merkado para sa mga produktong agrikultural ng Pilipinas.