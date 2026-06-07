Mahigit 4,000 na pulis, naghahanda para sa pagbubukas ng school year 2026–2027

Magpapakalat ang National Capital Region Police Office (NCRPO) ng mahigit 4,000 pulis bilang bahagi ng seguridad sa pagbubukas ng School Year 2026–2027.
Ayon kay Police Major Hazel Acilo, hepe ng Public Information Office ng NCRPO, itatalaga ang mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng mga mag-aaral, guro, at mga magulang.
Karamihan sa mga pulis ay magbabantay sa mga paligid ng paaralan, habang ang iba naman ay magtatalaga sa mga police assistance desk at tutulong sa pamamahala ng daloy ng trapiko.
Batay sa talaan ng NCRPO, inaasahan ang pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila. Kabilang sa mga tututukan ng mga awtoridad ang mga lungsod ng Caloocan, Malabon, at Navotas, na may kabuuang halos 300 paaralan.